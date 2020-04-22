Пустое брюхо к ученью глухо: по какому принципу организуется питание школьников?

Кацуба объяснила, что дети получали готовое горячее питание в упаковке каждый рабочий день. Пункт раздачи находился в Каллавереской средней школе: «Основной смысл горячих обедов – обеспечить детей полноценным питанием, которое не требует приготовления или помощи родителей. Для многих детей в силу разных причин это единственная возможность получить горячую пищу в течение всего дня. Поэтому горячие обеды в Маарду будут сохранены и во время школьных каникул».

С 27 апреля семьям предложат альтернативу горячим обедам в виде продуктовых пакетах, которые будут раздавать раз в две недели: «При этом сохранится и возможность при необходимости получать ежедневно горячие обеды: родителям необходимо сделать выбор».

По словам руководителя пресс-службы, стоимость одного обеда для школьника составляла 1,37 евро: евро выделяло государство и 37 центов доплачивало самоуправление: «На прошлой неделе на заседании кризисной комиссии горуправы вместе с решением о раздаче продуктовых пакетов было принято также и решение об увеличении софинансирования города на время кризиса таким образом, чтобы стоимость школьного обеда составила 1,50 евро».

В этом году в общеобразовательных школах Маарду учатся около 1340 учеников.

В Нарве выдают питание сразу на две недели

Мэр города Нарва, в котором по состоянию на 10 января 2020 года в общеобразовательных школах обучались 5137 учеников, Алексей Евграфов сказал, что нарвские школьники получают продуктовые пакеты с самого начала периода чрезвычайного положения: «Первые пакеты были подготовлены за 10-дневный учебный период с 16.03.2020 по 27.03.2020. Вторая партия продуктовых пакетов выдавалась за период с 30.03.2020 по 17.04.2020, то есть за 14 учебных дней. Если в конце марта желающих получить продуктовые пакеты было 4112, то в начале апреля количество составило 4869 учеников». Судя по количеству выдаваемых пакетов, их берут семьи практически всех нарвских школьников: «Нарвские муниципальные школы обеспечивают продуктовыми пакетами всех своих учащихся, которые заявили о своем желании получить такой пакет. Нарва руководствуется общим принципом, который действует и при обычном обеспечении школьными обедами – обед в школьной столовой положен всем школьникам, посещающим в этот учебный день школу. Таким образом, все учащиеся, участвующие в дистанционном учебном процессе и сообщившие о своем желании, получают такой продуктовый пакет».

«Следующая партия продуктовых пакетов будет подготовлена на период до 15.05.2020. У школ, где с 20 апреля начались весенние каникулы, продуктовые пакеты будут за период в 14 учебных дней (с 27 апреля), - объяснил технологию глава Нарвы. - В Языковом лицее действует свой график каникул, поэтому на текущей неделе в этой школе идут дистанционные учебные занятия и все ученики этой школы получат пакеты за 19 учебных дней. Также за 19 учебных дней получат пакеты и учащиеся 12-х классов всех муниципальных школ, так как у выпускников гимназий неделя с 20.04.2020 по 24.04.2020 – учебная».

Евграфов уточнил, что к государственной дотации Нарва добавляет 53 цента: «При обеспечении школьников продуктовыми пакетами во время дистанционного обучения действует тот же принцип финансирования: 1,53 евро в день на учащегося за один учебный день».