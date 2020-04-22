Пустое брюхо к ученью глухо: по какому принципу организуется питание школьников?

Несмотря на то, что в стране объявлено чрезвычайное положение, а школы переведены на дистанционное обучение, самоуправления продолжают кормить школьников по рабочим дням. Если поначалу раздавали суп на месте и на вынос, то теперь в основном перешли на раздачу наборов продуктов, которыми можно накормить ребенка, или предлагают оба варианта на выбор. Между тем, с самого начала тема раздачи еды вызывает множество споров и жалоб. Например, почему в школах кормили всех поголовно, а пакеты выдают выборочно, что за дискриминация?
Жалоб из разных самоуправлений и с разным набором негодующих восклицаний, а порой и проклятий в адрес руководства школ или местных властей, за полтора месяца дистанционного обучения на редакционную почту поступило немало. Где-то вопросы уже решены в основном за счет увеличения числа получателей продовольственных пакетов, где-то страсти продолжают кипеть, в основном переходя в разряд обвинений: школы-самоуправления экономят деньги, которые в любом случае должны были потратить на питание школьников, или "посмотрите, какие продукты дали, а где икра?" Как ситуация выглядит на самом деле? Этот вопрос мы решили выяснить и, прежде всего, обратились в Министерство образования и науки.
Советник по связям с общественностью министерства Елена Земскова первым делом объяснила, что обязанность кормить детей исходит из законов об общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведений: «В стране достаточно детей, для которых питание в школе является единственным случаем за день, когда они могут получить горячую еду. После введения чрезвычайного положения и перевода обучения на дистанционную форму, стало ясно, что школьников нужно обеспечить питанием и в этот период, поэтому 18 марта все самоуправления получили от министерства инструкцию».
В инструкции сказано, что продолжать обычную организацию питания в школах невозможно, но отдавать деньги ученикам или их родителям нельзя: «У нас были случаи, когда в министерство звонили родители и просили перевести им на счет деньги, которые выделяются на питание их ребенка в школе».
Школы попросили выяснить, если ли среди учеников дети, которые остро нуждаются в питании и в этот период: если ребенок живет в том же самоуправлении, где находится школа, то его кормит школа или самоуправление, если ребенок живет в другом самоуправлении, то выделенные на него деньги переводятся в то самоуправление, где он проживает.
Как можно организовать раздачу питания внутри школ, не рассаживая детей за столиками столовых? «По закону, государство выделяет на каждого школьника сумму в один евро на организацию его питания. Данные о точном количестве учеников в этом учебном году мы получаем к 10 ноября. Деньги выделяются из расчета на учебный год – 175 дней. Часть средств переходит на начало следующего учебного года, когда мы получим новые данные и скорректируем финансирование, исходя из них», - объяснила Земскова.
Она добавила, что плана отзывать деньги, выделенные на питание, у министерства не было и нет: «Позже проверку целевого расходования средств будут проводить Госконтроль и Министерство финансов».
В 2019/2020 году в 516 общеобразовательных школах учатся 153 155 учеников, на питание которых государство выделило 23,9 миллиона евро. Чрезвычайное положение было объявлено 13 марта. Учебный год закончится в первых числах июня.
Таллинн кормит всех желающих
Активнее всех раздачей горячей еды, а теперь продуктовых пакетов занимается Таллинн. Понятно, что столица является самым густонаселенным городом страны, здесь больше всего школ, а значит, и школьников, которых нужно кормить.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, курирующий вопрос образования, а сейчас отвечающий и за организацию снабжения школьников питанием, сказал, что к одному евро, которое государство выделяет на обед одного школьника, столица добавляет еще 34 цента. Несмотря на то, что государство разрешает предлагать родителям вариант доплаты, чтобы разнообразить питание детей, Таллинн этого не делает: «Кроме того, Таллинн является, по сути, единственным местным самоуправлением, где питание ребенка бесплатно для родителей на протяжении всего образовательного пути – от детского сада до гимназии включительно».
С самого начала таллиннские школы организовывали раздачу горячей пищи на месте: кто-то из взрослых должен был приехать на место со своей посудой, получить порцию и унести ее ребенку домой. После перешли на продуктовые пакеты, которые выдают по средам на основании списков, составляемых в школах: родители должны зарегистрироваться. Сейчас стоимость одного продуктового пакета составляет 10,7 евро, то есть город увеличивает стоимость недельного обеда школьника в два раза.
Не получится ли так, что столица выбьется из имеющегося бюджета? «На данный момент у нас нет оснований считать, что обеспечение школьников питания в нынешней форме приведет к превышению запланированных в бюджете Таллинна расходов», - сказал Белобровцев. А объяснить такую уверенность можно тем, что продпакет просят все же не все, деньги перераспределяют и набор продуктов получается составлять достаточно насыщенным и разнообразным.
Поинтересовались мы у вице-мэра и тем, почему в школах питание налажено хорошо, а в профессиональных училищах не очень. «Профессиональное образование, как и высшее, курируется государством в лице Министерства образования и науки, а не местными самоуправлениями. У Таллинна на балансе есть одно профессиональное училище – Kopli Ametikool, питание в котором ученикам обеспечивается точно так же, как и в наших общеобразовательных школах, и училище сейчас так же выдает продуктовые наборы», - ответил он. В то же время некоторые семьи решили от них отказаться. Так, бабушка студента одного из столичных училищ рассказала Rus.Postimees, что получила письмо от классного руководителя внука с просьбой сообщить о желании получать обед, но, сочтя, что речь идет о помощи малоимущим, ответила коротко: «Справляемся».
Маарду увеличил стоимость порции
Маарду в конце прошлой недели сообщил, что после каникул дети начнут получать продуктовые пакеты. А как обстояли дела до сих пор?
«Раздача продуктовых пакетов - это не единственная возможность полноценно накормить школьника обедом, - ответила руководитель пресс-службы города Елена Кацуба. - Начиная с 19 марта, город Маарду обеспечивает учеников городских школ, которые нуждаются в горячем обеде, возможностью получить таковой. Родители сообщают школам о своем желании получать горячий обед для их ребенка. Раздача горячего питания организована на основании списков школ при соблюдении всех санитарных и эпидемиологических норм».
Кацуба объяснила, что дети получали готовое горячее питание в упаковке каждый рабочий день. Пункт раздачи находился в Каллавереской средней школе: «Основной смысл горячих обедов – обеспечить детей полноценным питанием, которое не требует приготовления или помощи родителей. Для многих детей в силу разных причин это единственная возможность получить горячую пищу в течение всего дня. Поэтому горячие обеды в Маарду будут сохранены и во время школьных каникул».
С 27 апреля семьям предложат альтернативу горячим обедам в виде продуктовых пакетах, которые будут раздавать раз в две недели: «При этом сохранится и возможность при необходимости получать ежедневно горячие обеды: родителям необходимо сделать выбор».
По словам руководителя пресс-службы, стоимость одного обеда для школьника составляла 1,37 евро: евро выделяло государство и 37 центов доплачивало самоуправление: «На прошлой неделе на заседании кризисной комиссии горуправы вместе с решением о раздаче продуктовых пакетов было принято также и решение об увеличении софинансирования города на время кризиса таким образом, чтобы стоимость школьного обеда составила 1,50 евро».
В этом году в общеобразовательных школах Маарду учатся около 1340 учеников.
В Нарве выдают питание сразу на две недели
Мэр города Нарва, в котором по состоянию на 10 января 2020 года в общеобразовательных школах обучались 5137 учеников, Алексей Евграфов сказал, что нарвские школьники получают продуктовые пакеты с самого начала периода чрезвычайного положения: «Первые пакеты были подготовлены за 10-дневный учебный период с 16.03.2020 по 27.03.2020. Вторая партия продуктовых пакетов выдавалась за период с 30.03.2020 по 17.04.2020, то есть за 14 учебных дней. Если в конце марта желающих получить продуктовые пакеты было 4112, то в начале апреля количество составило 4869 учеников». Судя по количеству выдаваемых пакетов, их берут семьи практически всех нарвских школьников: «Нарвские муниципальные школы обеспечивают продуктовыми пакетами всех своих учащихся, которые заявили о своем желании получить такой пакет. Нарва руководствуется общим принципом, который действует и при обычном обеспечении школьными обедами – обед в школьной столовой положен всем школьникам, посещающим в этот учебный день школу. Таким образом, все учащиеся, участвующие в дистанционном учебном процессе и сообщившие о своем желании, получают такой продуктовый пакет».
«Следующая партия продуктовых пакетов будет подготовлена на период до 15.05.2020. У школ, где с 20 апреля начались весенние каникулы, продуктовые пакеты будут за период в 14 учебных дней (с 27 апреля), - объяснил технологию глава Нарвы. - В Языковом лицее действует свой график каникул, поэтому на текущей неделе в этой школе идут дистанционные учебные занятия и все ученики этой школы получат пакеты за 19 учебных дней. Также за 19 учебных дней получат пакеты и учащиеся 12-х классов всех муниципальных школ, так как у выпускников гимназий неделя с 20.04.2020 по 24.04.2020 – учебная».
Евграфов уточнил, что к государственной дотации Нарва добавляет 53 цента: «При обеспечении школьников продуктовыми пакетами во время дистанционного обучения действует тот же принцип финансирования: 1,53 евро в день на учащегося за один учебный день».
Таким образом, нужно знать: самоуправления имеют предписание от Министерства образования не прекращать кормить детей и во время чрезвычайного положения. Деньги на это выделены и самоуправление должно выбрать приемлемую для себя форму раздачи еды. Обеды предусмотрены для всех школьников, а не только тех, которые растут в малообеспеченных семьях. Однако, поскольку ситуация непростая, те семьи, которым продпакет не нужен, могут его не заказывать. Просто из чувства солидарности и миссии. Если же потребность есть, нужно обратиться в свою школу и внести свои данные в списки.