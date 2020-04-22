Стало известно, сколько Больничная касса заплатила за самое дорогое лечение в 2019 году

В 2019 году медицинские учреждения представили в Больничную кассу 53 сверхвысоких медицинских счета на общую сумму почти 7,2 млн евро.

В прошлом году Больничная касса подняла сохранявшийся больше 10 лет ценовой лимит на очень дорогие случаи лечения. «Раньше медицинский счет на одного человека стоимостью не менее 65 000 евро считался чрезмерным, но с 2019 года стоимость универсального медицинского случая начнется с 73 000 евро в общих больницах центральных и 104 000 евро в региональных больницах», - сказала член правления Больничной кассы и финансовый директор Пилле Банхард.

В прошлом году самыми дорогими случаями стали инфекционные и паразитарные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы со здоровьем новорожденных.

В прошлом году чрезвычайно дорогостоящие случаи лечения были тяжелые сепсисы новорожденных, лечение которых могло длиться год и больше. В числе самых дорогих случаев лечения также были случаи лечения пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями, у которых развилась пневмония или другие серьезные осложнения - такие как вирусные заболевания. «Один такой случай может стоить 260 000–340 000 евро общих денег за лечение», - добавила Банхард.

Дорогим лечение делают количество дней, проведенных в реанимации и на длительном стационарном лечении, сложность операции и сопутствующие основному хронические заболевания.

«Не редкость, когда в рамках одного случая лечения человеку предоставляется более 80 процедур. К сожалению, один случай может длиться несколько лет или может быть очень сложным», - пояснила Банхард.