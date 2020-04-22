В Мустамяэ открыто парковочное здание на 500 мест

По словам вице-мэра Эхи Вырк, в результате открытия парковочного дома люди, которые живут и работают в близлежащих домах, получат более полутысячи новых парковочных мест.

«Одним из важнейших критериев было количество запланированных парковочных мест в здании, в общей сложности их 530 - это шаг на пути решения проблемы с парковкой в Таллинне. Парковочные места будут в перекрестном использовании, поскольку посетители коммерческого здания паркуются, преимущественно, в дневное время, а по вечерам и по ночам, а также на выходных парковочные места найдут максимальное применение среди жителей Мустамяэ», - сказала Вырк.

Вице-мэр добавила, что в здании, помимо парковочных мест, предусмотрено и свыше 7000 м2 коммерческих площадей, строительство которых идет по графику, несмотря на режим чрезвычайной ситуации.

По словам старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса, радует каждый шаг города к созданию парковочных мест.

«Проблемы с парковкой в Мустамяэ не отличаются от других спальных районов города. В Мустамяэ около 32 000 квартир и приблизительно 16 000 парковочных мест – это означает, что еще столько же мест не хватает», - сказал Лаатс, поблагодарив, в свою очередь, строителей за то, что работы велись без проволочек.

В августе 2017 года на конкурс по установлению права застройки поступило 3 предложения. Наибольшую сумму баллов получило предложение OÜ Fund Ehitus, которое комиссия признала наилучшим.

Исполнительный директор Fund Asset Майт Мятас отметил, что сотрудничество с городом проходит исключительно гладко.

«Мы рады, что именно предприятие Fund Ehitus получило возможность осуществлять этот проект в сотрудничестве с городом Таллинном. Мы сделали процесс парковки максимально простым. Для того, чтобы припарковаться, достаточно иметь смартфон. В то же время, мы не забыли и про жильцов, которые не пользуются смартфонами», - пояснил Мятас.