Названы условия возобновления отпусков в Европе

Не спешите отказываться от запланированных в Европе летних отпусков. Мы все еще можем сохранять оптимизм, несмотря на коронавирусную пандемию, как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предположила, что эти отпуска можно проводить, если жители и гости европейских стран придут к «умным решениям». К этим решениям относят соблюдение социальной дистанции и внедрение других строгих гигиенических мер. Сама Урсула заявила, что сохраняет оптимизм по вопросу восстановления туризма на континенте уже этим летом.

Фон дер Ляйен отвечала на вопрос о том, смогут ли европейцы отдыхать хотя бы в собственных странах. Она не стала упоминать, касается ли ее заявление домашних отпусков или тех людей, кто собирается переезжать из одной страны в другую. Для государств Южной Европы перспектива ограничения туристического бизнеса является катастрофической. Италия и Испания, лишившиеся туризма, могут столкнуться с такими последствиями, которые можно сравнить только с итогами Второй мировой войны. Фон дер Ляйен считает положительным явлением постепенное снятие строгих ограничений, которое сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, но она призывает делать это осторожно.