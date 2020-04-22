Как разумнее и выгоднее поступить во время кризиса с «лишней» недвижимостью, если она стала бременем

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман уверен, что решение данного вопроса зависит не от ситуации на рынке недвижимости, а от конкретного собственника. «Если благосостояние семьи ухудшилось, ведь тридцатипроцентное снижение зарплат коснулось многих, а некоторые вообще оказались в еще более сложном материальном положении, то сдача квартиры внаем может принести семье дополнительные средства к существованию, компенсируя потери», - сказал он.

«Не стоит без большой необходимости выставлять квартиру на продажу. Но если вы уже сделали это, будьте готовы к тому, что с вами будут торговаться и придется уступить несколько тысяч евро, - предупреждает Сооман. – Не надо спешить продавать! И не надо бояться большого падения цен на недвижимость. Если цены будут уменьшаться, то достаточно плавно и, по сравнению с общей стоимостью объекта, не катастрофически. Так что лучше использовать квартиру, в которой вы не живете, как источник постоянного дохода».

Освобождение от налога при продаже места жительства

Подоходным налогом не облагается прибыль, полученная от отчуждения жилого помещения, которое до отчуждения налогоплательщик использовал в качестве своего места жительства (пункт 1 части 5 статьи 15 Закона о подоходном налоге (ЗоПН)). Для применения налогового освобождения закон устанавливает дополнительное условие: налоговое освобождение применяется только в отношении одной сделки в течение двух лет (часть 6 статьи 15 ЗоПН).

В данном случае облагается налогом прибыль, полученная от отчуждения имущества (разница между ценой продажи и стоимостью приобретения). Из прибыли от продажи недвижимости могут быть вычтены расходы, непосредственно связанные с продажей (услуги нотариуса, маклера, государственные пошлины, расходы в связи с оценкой недвижимости и т. п.).

В качестве стоимости приобретения учитываются фактически уплаченные суммы при приобретении недвижимости, ее пополнении и улучшении. В качестве стоимости приобретения не учитываются расходы, понесенные другим лицом, или расходы, понесенные за другое лицо. Приобретение недвижимости подтверждает запись в крепостной книге. У недвижимости, полученной в качестве подарка, нет стоимости приобретения.

Источник: Налогово-таможенный департамент.