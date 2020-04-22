Департамент здоровья призывает не верить в чудо-лекарство от коронавируса

Для лечения от коронавируса и других проблем со здоровье активно пропагандируют новое чудо-лекарство: водородная вода, водородный газ и водородный порошок. Департамент здоровья публикацией в социальных сетях обращает внимание на то, что речь одет о средстве с недоказанным действием, пользу от которого получат только его продавцы.
Департамент здоровья напоминает, что для коронавируса еще не разработано специфическое лекарство: «Если предлагают что-то, что обещает чудесное исцеление, то речь идет о вранье. Департамент здоровья сообщит, если специфическое и заслуживающее доверия лекарство будет изобретено».
А пока Департамент здоровья советует: