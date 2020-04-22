Департамент здоровья призывает не верить в чудо-лекарство от коронавируса

Для лечения от коронавируса и других проблем со здоровье активно пропагандируют новое чудо-лекарство: водородная вода, водородный газ и водородный порошок. Департамент здоровья публикацией в социальных сетях обращает внимание на то, что речь одет о средстве с недоказанным действием, пользу от которого получат только его продавцы.