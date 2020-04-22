"Терминал" в реальности: россиянин живет в аэропорту Франкфурта

Полиция ссылается на введенный Евросоюзом 17 марта из-за пандемии коронавируса запрет на въезд граждан из третьих стран без права на проживание. Конкретно в случае Михаила "не были изложены срочные, крайне необходимые причины для въезда". Стоит отметить, что, хотя официально летний семестр в университете имени Гумбольдта начинается 20 апреля, все занятия пока проходят онлайн, и когда они возобновятся в здании университета - неясно.

Все остальные пассажиры рейса были допущены на въезд, в том числе и те, кто как и Михаил приехал впервые по национальной визе. Правда, в их случае речь идет о так называемой "визе невесты".

Ремейк фильма "Терминал" в реальности

После того, как Михаил отошел от первого шока, он начал обустраивать свой быт в аэропорту. Первым делом ему пришел на помощь сотрудник авиакомпании Lufthansa, который "просто проходил мимо". В итоге неизвестный мужчина выслушал Михаила, договорился, чтобы ему выделили раскладушку. Спит Михаил в общей транзитной зоне аэропорта. Сотрудники приносят ему еду и напитки.

"Они даже спрашивали меня, есть ли у меня какие-то аллергии, узнали о моих предпочтениях в еде. Все устроено на высоком уровне", - рассказал Михаил. Также ему дали талон на душ, через два дня ему впервые удалось принять душ. Чемодан ему пока не вернули.

В основном Михаил проводит время один и гуляет по необычайно пустынному франкфуртскому аэропорту. Иногда ему удается пообщаться с редкими в условиях пандемии пассажирами. Например, он рассказал о трех гражданах Болгарии, которых тоже не пустили в ФРГ.

Молодого человека активно поддерживают друзья и другие участники чата "Возвращение" - они переживают и постоянно спрашивают, что с ним сейчас происходит. Также Михаил несколько раз в день ходит отмечаться в полицию, его паспорт остается у полицейских, взамен ему выдали "транзитный паспорт".

В ожидании обратного рейса

Что дальше? Михаил ждет обратного рейса в Москву, правда, сейчас они бывают крайне редко, и сколько ему еще придется жить в аэропорту, непонятно. По его словам, пограничники рассматривают возможность отправить его в Минск, что молодому человеку кажется сомнительным. "Непонятно, где я буду там изолироваться и как поеду в Россию при условии закрытых границ", - добавил он.

Впрочем, Михаил все еще не теряет надежды попасть в Германию: он хочет попробовать получить регистрацию в Берлине через онлайн-службы, что, как он считает, станет аргументом в общении с пограничниками. Также Михаил нашел через знакомых адвоката во Франкфурте, который сейчас изучает его документы.

Михаил не согласен с тем, что представляет какую-то угрозу здоровью других людей, готов предоставить отрицательные тесты на коронавирус из подмосковной Коммунарки и даже "вновь сдать тест в Германии, если ему предоставят такую возможность". "Я готов самоизолироваться в общежитии на две недели, если меня пустят в страну", - заявил Михаил.