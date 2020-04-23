Невозможное возможно? В Таллинне робот-курьер пытался протаранить автобус

Водитель таллиннского автобуса номер 24 рассказал Rus.Postimees о том, как он стал участником необычной аварии: в него врезался робот-курьер. «Я поворачивал с улицы Акадеэмиа направо, робот стоял на тротуаре и ждал момента, чтобы пересечь дорогу. Когда я уже практически повернул, треть корпуса автобуса миновала поворот, робот поехал и врезался в меня», - говорит водитель.

В результате столкновения робота отбросило в сторону. К счастью, в ДТП никто не пострадал, а у автобуса и робота остались только царапины.

Водитель вызвал на место аварийную службу TLT. «Приехал и представитель роботов. Он начал вздыхать, что такого быть не может», - продолжает свой рассказ водитель. Но после просмотра записей с камеры, по словам водителя, представитель компании все-таки признал, что это робот совершил наезд.

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Иво Парбус уточнил, что ДТП произошло в 13:44, когда автобус линии 24 поворачивал направо с Акадеэмиа-теэ на улицу Теадуспарги, а в его правое колесо врезался робот-курьер. «На место прибыл патруль TLT, зафиксировал инцидент и передал материалы в страховую компанию, которая будет дальше заниматься этим делом», - рассказал Парбус.

Он уточнил, что с ними связался и представитель владеющей роботом фирмы. «Инцидент не принес невосполнимого ущерба. Поцарапанный робот продолжил прерванный путь и у автобуса нет видимых повреждений», - сказал представитель TLT.