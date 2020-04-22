Правительство обнародовало стратегический план по выходу из коронакризиса

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас объяснил, что целью стратегии выхода является обозначение шагов по смягчению ограничений, а также принципов и этапов следующих шагов, чтобы мы могли следить за обусловленным распространением коронавируса развитием с точки зрения науки и профессионально на него реагировать: «Целью Эстонии заключается в том, что ограничить распространение коронавируса и помочь как можно быстрее восстановить нашу экономику. А также выйти из кризиса окрепшим и сплоченным обществом».

Уменьшение числа новых зараженных, по оценке ученого совета по COVID-19, подтверждает, что введенные ограничения работают и их можно начать осторожно смягчать: «В то же время нам нужна уверенность в том, что изменения устойчивы. Наша цель – вводить послабления постепенно, чтобы жителей Эстонии не накрыла новая еще более масштабная волна заражения. За каждым шагом должно следовать достаточное количество времени для оценки ситуации, а также для обдумывания новых рисков заражения. Также нужно оценить влияние смягчений на доходы людей и работу экономики».

«Мы должны отнять нашу повседневную жизнь у коронавируса. Мы смогли взять его распространение под контроль, поскольку как общество, мы все вместе напряглись для этого. Наша система здравоохранения выдержала. Эстония хорошо снабжена средствами индивидуальной защиты. Жители Эстонии выполняли инструкции и правила. Кроме постепенного смягчения ограничений теперь от всех нас зависит быстрое восстановление оказавшейся под ударом экономики».

Премьер-министр подчеркнул, что смягчение ограничений сопровождает неизбежная угроза, что количество зараженных вновь в какой-то степени увеличится. Поэтому важно и дальше соблюдать правила поведения и гигиены, например, выполнять правило 2+2, использовать маски и дезинфицирующие средства: «Дальнейшее распространение вируса и максимально быстрый выход всей страны из кризиса предполагает ответственное поведение всех нас, чтобы у нас вновь не возникла необходимость введения ограничений».

Правительственная комиссия будет пересматривать смягчение ограничений вместе с учеными и экспертами раз в неделю.

Стратегия выхода разделена на три этапа. Первым из них является эскалация вспышки заражения. Сейчас по медицинским показателям мы находится на втором этапе, то есть этапе стабилизации, когда постепенно мы можем начать отказываться от ограничений. Третий этап – возвращение в нормальную жизнь, которое в числе прочего означает готовность к следующей возможной вспышке заболеваемости.

Введенные ограничения связаны с очередностью приоритетов по времени, в том числе, оценено их влияние на распространение заражения. Ограничения будут смягчать пошагово при условии выполнения определенных условий, если оговоренные параметры это позволяют.

Первыми шагами станет открытие музеев и образования по интересам и спортивных тренировок на свежем воздухе. Также проведение актов семейного состояния при ограниченных условиях. Далее – открытие магазинов и части услуг в ограниченном объеме в торговых центрах.

21 апреля уже началось постепенное возобновление планового лечения. Если параметры позволят, 15 мая школы откроются так, чтобы гимназисты могли подготовиться к экзаменам, а ученики, которые в этом нуждаются, смогли получить помощь в обучении.

Стратегию выхода разработала плановая группа под руководством Госканцелярии в сотрудничестве с правительственной комиссией, ученым советом по COVID-19 и экспертами разных областей.

Основные параметры стратегии выхода: