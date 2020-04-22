Жительница Эстонии попыталась купить iPhone и стала жертвой мошенничества

21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила. В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и что этот товар вообще на самом деле был, пишет в Facebook полиция.