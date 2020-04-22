Жительница Эстонии попыталась купить iPhone и стала жертвой мошенничества

21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила. В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и что этот товар вообще на самом деле был, пишет в Facebook полиция.
«Покупая вещи по объявления в интернете, надо убедиться в том, что товар есть, а также поискать в интернете о продавце отзывы», - напоминает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников. Масленников советует совершать покупки в надежных интернет-магазинах, например, в Эстонии такие магазины имеют знак Союза э-торговли Turvaline ostukoht. Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.
Чтобы не лишиться своих денег, полиция советует:
- Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце и убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии.
- Если какое-то предложение кажется слишком хорошим, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего это мошенничество.