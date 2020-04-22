Ср, 22.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
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  • Жительница Эстонии попыталась купить iPhone и стала жертвой мошенничества

Жительница Эстонии попыталась купить iPhone и стала жертвой мошенничества

Мошенники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

21 апреля в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая хотела по объявлению купить в Латвии телефон iPhonе. Она сделала два перевода по 250 евро на латвийские банковские счета, но телефона до сих пор не получила. В таких случаях маловероятно, что покупатель получит желаемый товар и что этот товар вообще на самом деле был, пишет в Facebook полиция.

«Покупая вещи по объявления в интернете, надо убедиться в том, что товар есть, а также поискать в интернете о продавце отзывы», - напоминает ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников. Масленников советует совершать покупки в надежных интернет-магазинах, например, в Эстонии такие магазины имеют знак Союза э-торговли Turvaline ostukoht. Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию.

Чтобы не лишиться своих денег, полиция советует:

  • Не переводите деньги до того, как проверите информацию о предприятии или продавце и убедитесь, что предлагаемый товар имеется в наличии.
  • Если какое-то предложение кажется слишком хорошим, например, что-то ценное отдают даром или по сильно заниженной цене, скорее всего это мошенничество.

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