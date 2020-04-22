Михаила Саакашвили зовут в вице-премьеры Украины

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - сообщил Саакашвили. Он отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента Украины и связывает с его командой большие надежды для этой страны, передает Deutsche Welle.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.

Саакашвили также сообщил, что он представит свою программу реформ на заседании Верховной рады. Замглавы фракции президентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера Украины может быть рассмотрен на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Канцелярия президента Украины подтвердила информацию о том, что Владимир Зеленский провел беседу с Саакашвили. "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщила пресс-служба Офиса президента.