Stockmann открыл свой первый постоянный интернет-магазин

Об этом BNS сообщила пресс-служба торгового предприятия, отметив, что поставки клиентам в Эстонии поступают прямо со складов в Финляндии, при этом обещанная оперативность доставки составляет от 3 до 7 дней. Товары можно заказывать с доставкой в почтовые автоматы сетей Omniva и Itella, при этом доставка через партнера предприятия — Omniva — бесплатная. На данный момент нагрузка на партнеров высокая и поэтому срок доставки конечного товара может оказаться немного дольше.

«Сейчас, когда универмаг Stockmann в большей своей части закрыт, электронная торговля в полном объеме обслуживающая клиентов, играет заметную роль. Открытие своего магазина в интернете было у Stockmann в перспективном плане, но с учетом нынешней чрезвычайной ситуации мы смогли открыть его за три недели», — прокомментировал в переданном BNS пресс-релизе финансовый директор Stockmann Андрес Аланго.

Stockmann обращает внимание, что речь идет об интернет-магазине финского универмага Stockmann, ориентированном на клиентов в Эстонии и Латвии, на открытие которого у предприятия было всего несколько дней. По этой причине страница магазина в интернете оформлена на английском языке. Условия покупки и поддержка клиентов обеспечена на местных языках.