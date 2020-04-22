Пьяный тракторист без водительских прав отправился за решетку на три месяца

В этот раз суд приговорил мужчину к тюремному заключение сроком год и шесть месяцев, из которых он должен отсидеть три месяца. Оставшуюся часть наказания не приведут в исполнение, если Ахти не совершит преступления в течение двух лет и шести месяцев. Также он должен оплатить производственные расходы в 97,2 евро и принудительное денежное взыскание в 438 евро, всего - 535,2 евро.