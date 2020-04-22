Пьяный тракторист без водительских прав отправился за решетку на три месяца

Пярнуский уездный суд в порядке согласительного производства признал виновным 42-летнего Ахти за езду в состоянии опьянения и без водительских прав, пишет Pärnu Postimees.
Второго апреля в 11:48 в Пярнумаа находящийся в состоянии алкогольного опьянения Ахти находился за рулем незарегистрированного трактора без водительских прав соответствующей категории. Его опьянение составило 1,09 промилле.
Ахти уже дважды был пойман за рулем пьяным. Последний раз - в конце августа прошлого года.
В этот раз суд приговорил мужчину к тюремному заключение сроком год и шесть месяцев, из которых он должен отсидеть три месяца. Оставшуюся часть наказания не приведут в исполнение, если Ахти не совершит преступления в течение двух лет и шести месяцев. Также он должен оплатить производственные расходы в 97,2 евро и принудительное денежное взыскание в 438 евро, всего - 535,2 евро.