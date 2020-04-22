Министры стран Балтии планируют общие действия по открытию границ

"Министрам иностранных дел Балтийских стран поручена координация совместных действий по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торгового обмена и прочих мер, с привлечением в этот процесс министров здравоохранения и прочих ответственных ведомств", – цитирует слова Сквернялиса пресс-служба Кабмина.

В среду вместе с премьером Эстонии Юри Ратасом и главой Латвийского правительства Кришьянисом Кариньшем Саулюс Сквернялис принял участие в видео-конференции председателей Совета министров Балтийских стран.

Премьеры Балтийских стран обсудили практическое сотрудничество в разрешении кризиса с COVID-19, смягчение карантинных мер – координацию идей и практических шагов.

По словам премьера, активная координация между государствами Балтии в принятии решений по карантину, а также в смягчении карантинных мер важна как на политическом, так и на экспертном уровне. Этих решений очень ждет общественность Балтийских государств.