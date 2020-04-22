Семейный врач рассказала о тревожной тенденции при тестировании на коронавирус

По словам Йоллер, тест на коронавирус может быть положительными, даже если человек уже здоров. «К сожалению, мы не можем доказать с помощью тестов, что человек здоров. Мы знаем, что после выздоровления было получено много ложноположительных ответов. Часто тесты выявляют вирусные частицы, которые, возможно, уже были уничтожены, и мы не знаем, болен человек или нет», - сказала семейный врач в интервью Postimees.

Йоллер предполагает, что тест может ошибиться и противоположным образом, и зараженные также есть в числе тех, кто получил отрицательный результат. «Я лично думаю, что есть много ложноотрицательных результатов. Я заметила много атипичных пневмоний - это может быть Covid, а может и не быть. У таких пациентов тест на Covid-19 отрицательный. Но, к счастью, течение болезни у этих людей было легким, что не дало оснований для дальнейшего изучения», - говорит она.

По словам Йоллер, у семейных врачи есть обзор своих пациентов с коронавирусом, и их очень мало в списках. «Подведомственное учреждение Министерства социальных дел TEHIK (центр информационных систем здоровья и благополучия - ред.) разработало ИТ-решение для семейных врачей, из которого мы можем видеть всех наших пациентов, инфицированных вирусом. В моем списке только один такой пациент среди 2000 человек. Мы знаем, что инфицированных мало, и мы были готовы к гораздо большему числу пациентов», - сравнивает Йоллер.

По ее словам, также нет большого желания получить от семейного врача направление на тест. «Очень мало людей, которые, не имея симптомов, хотят пройти тест на коронавирус. Но я верю, что их может стать больше, потому что этого требуют многие работодатели. На самом деле, это не очень хорошая тенденция. С одной стороны, это юридический вопрос: что работодатель имеет право знать, а что нет?» - задается вопросом Йоллер.