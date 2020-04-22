Стратегия выхода из кризиса не дает надежды на мероприятия международного уровня в Эстонии

В план вписана программа возможного смягчения ограничений, выстроенная во временной последовательности и в соответствии с приоритетами, но при этом с замечанием, что смягчения осуществимы только если позволят характеризующие эпидемию индикаторы. Первый пункт из этого списка уже реализован, то есть, со вторника в Эстонии началось поэтапное восстановление планового лечения пациентов.

Следующим шагом в стратегии записано открытие с 15 мая находящейся на дистанционном обучении системы образования, в соответствии с решением правительства от 9 апреля. Кроме того, открыть территории расположенных на открытом воздухе музеев, а также разрешить проведение на открытом воздухе занятий по интересам и спортивных тренировок.

Затем очередным шагом, без указания конкретных сроков, но в порядке приоритетов, программа предусматривает проведение мероприятий по регистрации семейного состояния; смягчение ограничений на услуги и работу магазинов в торговых центрах — то есть, откроются только магазины, предприятия обслуживания и общепита, но останутся закрытыми места проведения досуга; разрешить проведение мероприятий в сфере образования, кружков по интересам, спортивных тренировок и в помещениях, возобновить работу спортивных клубов; открыть доступ к островам, за исключением Сааремаа и Хийумаа, возобновить богослужения и причащения в храмах; разрешить проведение спортивных состязаний без присутствия зрителей.

Следующими в списке допущений, если позволят условия, снять некоторые ограничения с организации детских лагерей отдыха и школьных трудовых дружин; восстановить обучение водителей транспортных средств и повышение квалификации водителей, перевозящих опасные грузы; разрешить предприятиям общепита работать и после 22 часов, а также продавать алкоголь; в волостях Сааремаа и Муху отменить запрет на пребывание в заведениях, требующих близкого контакта; разрешить проведение публичных мероприятий с ограниченным количеством людей; открыть детские игровые комнаты;

разрешить проведение спортивных мероприятий с присутствием зрителей; отменить всеобщий запрет на посещение домов призрения, больниц и тюрем; восстановить проведение публичных собраний, работу кинотеатров, водных центров, бассейнов, СПА, бань, биллиарда, боулинга и так далее.

Наконец, в плане постепенное открытие свободного доступа на острова Сааремаа и Хийумаа, а также выезда с островов, отмена путешествий на паромной линии Таллинн-Стокгольм и открытие ночных клубов.

В то же время, пациентам домов призрения, у которых диагностирован вирус COVID-19, запрещено общение с другими лицами, за исключением сотрудников домов и медработников.