Полицейским в России разрешат оцеплять жилье и вскрывать машины

Согласно поправкам, которые были одобрены правительством на этой неделе, но еще не внесены в Госдуму, полицейским, в числе прочего, разрешат вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Машины можно будет вскрывать для спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и "для обеспечения безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях", передает Deutsche Welle.

В границах оцепления жилых домов полицейским разрешат проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства. В случае отказа гражданина от сотрудничества полиция будет иметь права не пропускать его через оцепление как внутрь, так и наружу.

Полицейским впредь разрешат применять табельное огнестрельное оружие не только в том случае, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию, но и в том случае, если оно пытается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".