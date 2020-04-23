Чт, 23.04.2020
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Автомобиль съехал с дороги и упал в реку

Politseiauto.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В среду вечером в Ляэнеском уезде автомобиль съехал с дороги и упал в реку Казари — об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По данным пресс-службы, информация о происшествии поступила в 21.40. По предварительным данным, в деревне Кесккюла волости Ляэне-Нигула съехал с дороги и опрокинулся в реку Казари автомобиль. Как предполагается, в момент происшествия в машине находился один человек.

Как сообщил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Марго Петерс, на вызов оперативно отреагировали спасатели и полицейские, однако из-за наступившей темноты не смогли выяснить точное местоположение автомобиля в реке.

На помощь спасателям прибыли водолазы, которые продолжили поиски автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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