Автомобиль съехал с дороги и упал в реку

По данным пресс-службы, информация о происшествии поступила в 21.40. По предварительным данным, в деревне Кесккюла волости Ляэне-Нигула съехал с дороги и опрокинулся в реку Казари автомобиль. Как предполагается, в момент происшествия в машине находился один человек.