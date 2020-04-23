WSJ: бедные страны Восточной Европы справляются с коронавирусом успешнее Запада

Как пишет газета, если почти во всей Восточной Европе больницы быстро заполнились зараженными коронавирусом, а морги — трупами, то в Восточной Европе распространение вируса смогли взять под контроль.

При изучении данных можно обнаружить, что в результате пандемии в Испании на миллион жителей приходится 455 смертей, в Италии 408, во Франции 319, а в Великобритании 255.

Why is nobody discussing truly staggering differences in death rates between Eastern and Western Europe? In the @FT graphs none of EE countries is even included. The gap is just striking. (Worldometer, 22 April). pic.twitter.com/pwz7FCv57P — Branko Milanovic (@BrankoMilan) April 22, 2020

Восточная Европа может похвастаться более низкими показателями. В Румынии на миллион человек приходится 26 смертей, в Чехии 19, в Польше 11, а в Словакии три.

По мнению Wall Street Journal, причина столь существенных отличий кроется в том, что бедные страны Центральной и Восточной Европы опасались, что их более слабая система здравоохранения может рухнуть в связи с распространением вируса. По этой причине власти быстро приняли решение о введение ограничительных мер.

В то же время газета признает, что вирус добрался до Восточной Европы позже, что дало властям дополнительное время для подготовки.

По мнению авторов статьи, важно обратить внимание на то, когда страны решили ввести ограничения. Например, в Великобритании это было сделано лишь 24 марта, когда в стране уже было 8000 зараженных и 42 случая смерти.

Для сравнения можно привести Чехию, которая закрыла границы и школы 12 марта — спустя всего пару недель после выявления сотни первых зараженных. Словакия тоже объявила чрезвычайное положение 12 марта. В стране был 21 зараженный.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войцех сообщил Wall Street Journal, что они были убеждены, что больницы на справятся, поэтому пришлось быстро реагировать.

В день, когда Чехия ввела ограничения на передвижение, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что жители страны могут смело посещать многолюдные спортивные мероприятия.

Спустя два дня президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к вирусу и справится с его распространением. Губернатор штата Нью-Йорк в то же время с гордостью сообщил, что у них лучшая в мире система здравоохранения. "Не думаю, что у нас вирус будет распространяться с той же скоростью, что и в других странах", - сказал он.

В США стали призывать ввести ограничения 20 марта, когда в Нью-Йорке уже было 15 000 зараженных.

«Страны Запада люди верили, что высокотехнологичное общество, имеющее первоклассную систему здравоохранения, сможет устоять перед любой угрозой. И это создало иллюзию, что у них есть время и средства для борьбы с внезапной пандемией», - сказал директор Польского института международных отношений Славомир Дембский.

Он признал, что на постсоветском пространстве люди привыкли жить с мыслью, что в государство с трудом справляется в непростых ситуациях.

Во многих странах Запада власти не спешили вводить ограничения, так как опасались негативного влияния на экономику. Также считалось, что люди не будут придерживаться установленных правил.