Чт, 23.04.2020
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  • Не имевший прав водитель, спровоцировавший в Таллинне крупное ДТП, провел в тюрьме полгода

Не имевший прав водитель, спровоцировавший в Таллинне крупное ДТП, провел в тюрьме полгода

Авария на Петербургском шоссе.

ФОТО: Lugeja foto

Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы 24-летнего Мартина, который в сентябре прошлого года спровоцировал крупное ДТП на Петербургском шоссе в Таллинне, пишет Rus.ERR.

По решению суда, которое вступило в законную силу, мужчине пришлось провести за решеткой шесть месяцев, а оставшуюся часть наказания он будет отбывать условно, если в ближайшие два с половиной года не совершит новое преступление.

Согласно обвинительному заключению, в августе 2019 года обвиняемый вел машину в состоянии наркотического опьянения, а 15 сентября того же года стал виновником дорожно-транспортного происшествия на Петербургском шоссе с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек получил серьезные травмы.

После аварии Мартин покинул место происшествия и отправился в бар в центре Таллинна, где его задержали во время распития алкоголя, что также вошло в материалы уголовного дела.

Кроме того, Мартину было предъявлено обвинение в неоднократном вождении без прав.

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