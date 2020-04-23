Не имевший прав водитель, спровоцировавший в Таллинне крупное ДТП, провел в тюрьме полгода

По решению суда, которое вступило в законную силу, мужчине пришлось провести за решеткой шесть месяцев, а оставшуюся часть наказания он будет отбывать условно, если в ближайшие два с половиной года не совершит новое преступление.

Согласно обвинительному заключению, в августе 2019 года обвиняемый вел машину в состоянии наркотического опьянения, а 15 сентября того же года стал виновником дорожно-транспортного происшествия на Петербургском шоссе с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек получил серьезные травмы.

После аварии Мартин покинул место происшествия и отправился в бар в центре Таллинна, где его задержали во время распития алкоголя, что также вошло в материалы уголовного дела.