Чт, 23.04.2020
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Состояние итальянского футболиста после кровоизлияния в мозг назвали критическим

Инсульт. Фото иллюстративное

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Защитник итальянской «Виченцы» Эдоардо Больцон, выступающий за молодежный состав команды, перенес кровоизлияние в мозг.

Состояние футболиста ухудшилось в ночь на 21 апреля, врачи оценивают его как критическое. «Теперь он борется за жизнь в больнице Тревизо, где ему срочно сделали операцию», — уточняется в сообщении.

В клубе стараются поддержать Больцона: «Давай, Эдо, не сдавайся! Мы с нетерпением ждем встречи с тобой на поле», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Колби Кэйв скончался в возрасте 25 лет. Спортсмен поступил в одну из больниц Торонто во вторник после кровоизлияния в мозг.

«Виченца» выступает в итальянской серии С.

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