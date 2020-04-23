Специальная комиссия обсудит прогнозы распространения коронавируса

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, пик заболеваемости коронавирусом в Эстонии пройден и пора разрабатывать стратегию выхода. «Эта стратегия должна быть конкретизирована и ставить осязаемые цели. Так мы сможем оценить угрозы и возможные последствия. Здесь также важно мнение экспертов и ученых, которые могут оценить влияние различных мер и при составлении стратегии выхода учесть наилучший мировой опыт в этих вопросах», – сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что первое открытое заседание, прошедшее две недели тому назад, показало, – важные для людей темы действительно стоит обсуждать публично. «Мы благодарны профессорам Фишер и Лутсар, за то что они несмотря на свою загруженность смогли найти время для участия в заседании комиссии по социальным делам. Мы уверены, что встреча выльется в такое же конструктивное обсуждение, как в прошлый раз», – сказала Кютт.

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер и профессор Института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Ирья Лутсар входят в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

Во встрече также примет участие заместитель директора Института химической и биологической физики Марио Кадастик.