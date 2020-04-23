Аналитик советует: выпустите уже Эстонию на волю!

Эстония могла бы начать открываться, советовал аналитик данных Индрек Сауль еще две недели назад.

Неделю назад он объявил: цифры четко говорят, что с пика кризиса прошло две недели. И добавил: «Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: «Джон, что ты возишься, выпусти воду!»

Оптимизм и энтузиазм Сауля (58) связаны не только с тем фактом, что как аналитик, чья основная работа – формировать стратегии, которые помогли бы росту предприятия, он беспокоится о том, как идут дела у его клиентов из-за вставшей экономики.

Его оптимизм и энтузиазм связаны в первую очередь с тем, что анализ данных – т.е. то, чем он более двадцати лет зарабатывает на жизнь, однозначно показывает: ситуация, вызванная коронавирусом, с начала апреля в Эстонии постоянно улучшалась.

Причина, по которой все еще не видно улучшения ситуации, обусловлена сигналами официальных источников, которые неделями последовательно заявляли, что сначала все станет только хуже, но потом блеснет луч надежды.

Только позавчера министр социальных дел Танель Кийк сказал в передаче ETV «Первая студия», что Эстония вероятно продлит чрезвычайное положение на месяц, т.е. до середины мая.

Сауль придерживается противоположного мнения, считая, что пришло время открыть Эстонию, поскольку именно это подсказывает анализ данных.

Решающий фактор успеха

Как бывший ведущий консультант крупных консультационных компаний PricewaterhouseCoopers и KPMG и лектор трех крупных эстонских университетов он исходил из убеждения, что именно точные данные, которые детально проанализированы и разумно истолкованы, указывают верное направление действий.

«Аналитическая способность – фактор успеха в современном мире», - утверждает Сауль, который за последние пять лет составил стратегии роста для четверти сотни предприятий. Благодаря его работе их рост ускорился в среднем почти в три раза.

Внимание к данным и заставило его при усугублении коронакризиса обратить внимание с экономики на здравоохранение, поскольку логика и принципы, которые действуют при развитии предприятий, по его словам, применимы и для решения нынешней ситуации в Эстонии.

Его основной вопрос звучал так: как долго еще продлится кризис и когда жизнь снова станет нормальной? Если член консультирующей правительство исследовательской группы ученых, научный сотрудник Марио Кадастик сказал в начале недели Vikerraadiо, что «еще нельзя говорить, начался у нас спад (количества зараженных) или это стабильный уровень или небольшой рост», то Сауль не мог не отреагировать в тот же день: «Вы прогнозировали, что сегодня в интенсиве на грани смерти должны были быть 230-960 человек. На самом деле, их 11. На сколько процентов вы промахнулись? 6500». (Теперь ученые сделали свою модель очень точной, признает Сауль).