Аналитик советует: выпустите уже Эстонию на волю!

Эстония в человеческих жизнях потеряла 44 миллиона евро, а от остановившейся экономики – свыше 800 миллионов, пишет Postimees.
Эстония могла бы начать открываться, советовал аналитик данных Индрек Сауль еще две недели назад.
Неделю назад он объявил: цифры четко говорят, что с пика кризиса прошло две недели. И добавил: «Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: «Джон, что ты возишься, выпусти воду!»
Оптимизм и энтузиазм Сауля (58) связаны не только с тем фактом, что как аналитик, чья основная работа – формировать стратегии, которые помогли бы росту предприятия, он беспокоится о том, как идут дела у его клиентов из-за вставшей экономики.
Его оптимизм и энтузиазм связаны в первую очередь с тем, что анализ данных – т.е. то, чем он более двадцати лет зарабатывает на жизнь, однозначно показывает: ситуация, вызванная коронавирусом, с начала апреля в Эстонии постоянно улучшалась.
Причина, по которой все еще не видно улучшения ситуации, обусловлена сигналами официальных источников, которые неделями последовательно заявляли, что сначала все станет только хуже, но потом блеснет луч надежды.
Только позавчера министр социальных дел Танель Кийк сказал в передаче ETV «Первая студия», что Эстония вероятно продлит чрезвычайное положение на месяц, т.е. до середины мая.
Сауль придерживается противоположного мнения, считая, что пришло время открыть Эстонию, поскольку именно это подсказывает анализ данных.
Решающий фактор успеха
Как бывший ведущий консультант крупных консультационных компаний PricewaterhouseCoopers и KPMG и лектор трех крупных эстонских университетов он исходил из убеждения, что именно точные данные, которые детально проанализированы и разумно истолкованы, указывают верное направление действий.
«Аналитическая способность – фактор успеха в современном мире», - утверждает Сауль, который за последние пять лет составил стратегии роста для четверти сотни предприятий. Благодаря его работе их рост ускорился в среднем почти в три раза.
Внимание к данным и заставило его при усугублении коронакризиса обратить внимание с экономики на здравоохранение, поскольку логика и принципы, которые действуют при развитии предприятий, по его словам, применимы и для решения нынешней ситуации в Эстонии.
Его основной вопрос звучал так: как долго еще продлится кризис и когда жизнь снова станет нормальной? Если член консультирующей правительство исследовательской группы ученых, научный сотрудник Марио Кадастик сказал в начале недели Vikerraadiо, что «еще нельзя говорить, начался у нас спад (количества зараженных) или это стабильный уровень или небольшой рост», то Сауль не мог не отреагировать в тот же день: «Вы прогнозировали, что сегодня в интенсиве на грани смерти должны были быть 230-960 человек. На самом деле, их 11. На сколько процентов вы промахнулись? 6500». (Теперь ученые сделали свою модель очень точной, признает Сауль).
В то же время Сауль видел четкие сигналы, что кризис в здравоохранении в Эстонии может начать отступление. Количество положительных диагнозов уже две недели демонстрировало тенденцию к уменьшению. Тем самым была причина предполагать, что вскоре начнет уменьшаться и количество поступающих в больницу – и действительно начало – а это означает, что большой нагрузки на больницы, которой все опасались, не возникнет.
Увеличилось только количество смертей, но и на это у него есть объяснение. «Грустно, но неизбежно, количество смертей стабилизируется последним», - говорит он.
Его резюме еще неделю назад звучало так: «Положение стабильное и движение к концу кризиса в здравоохранении началось».
Самолеты противника
Однако никак нельзя обойти тот факт, что многие другие эксперты в своих выводах не столь оптимистичны.
«Люди теряют работу, в худшем случае – дом, достоинство, семьи разрушаются», - переводит Сауль цифры на человеческий язык.
Причина отличий скрывается в том, какой метод и модель анализа они используют для оценки. Большинство моделей основано на прошлом, но в данном случае у них есть один недостаток: ни у кого в прошлом нет данных о том, как протекает коронавирусная эпидемия. Сауль анализирует прежний ход эпидемии и делает из этого выводы о том, что будет происходить в течение двух недель. Он признает, что дальше его модель не заглядывает. Но утверждает, что зато его модель гораздо точнее остальных.
Он называет свою модель радаром ближнего радиуса. И этот радар, по его словам, показал, что «самолеты противника все реже пересекают границу».
Отличие нынешней действительности от страшной картинки, нарисованной в начале чрезвычайного положения, которая рисовала до тысячи пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, при взгляде на цифры бесспорно. Сауль соглашается, что картинка не стала жуткой благодаря тому, что правительство ввело жесткие ограничения. Или, как он образно выражается: если представить себе число зараженных на графике в виде горба, то введенные правительством меры примяли этот горб в десять раз ниже, чем того опасались. Ниже травы, сравнивает Сауль.
«Супер-результат», - признает он.
И все же министр Кийк сказал позавчера, что чрезвычайное положение, очевидно, будет продлено на несколько недель.
Это может повлечь за собой то, что вместо отступающего риска для здоровья наступит экономическая фрустрация, не исключает Сауль.
140 миллионов евро в неделю
Банк Эстонии заявил же, что каждую неделю дополнительные ограничения уменьшают эстонскую экономику на 0,5%. Иными словами: общество теряет из-за ограничений 140 миллионов евро в неделю. «Люди теряют работу, в худшем случае – дом, достоинство, семьи разрушаются», - переводит Сауль цифры на человеческий язык.
Учитывая, что с момента введения чрезвычайного положения сегодня исполняется шесть недель, потери общества достигают уже более 800 миллионов евро. Сауль прибавляет к этому пакет экономической помощи в 2 миллиарда евро, который по некоторым предложениям может вырасти еще больше, и предстоящий спад экономики на 5%, который тоже унесет пару миллиардов евро. Семь лет назад студент-экономист Тартуского университета Микк Эрленхейм высчитал, какова цена человеческой жизни в Эстонии по разным исследованиям и получил средний результат – 861 000 евро.
Если округлить тогдашнюю стоимость человеческую жизнь до миллиона, потеряв при коронакризисе 44 человек, страна потеряла 44 миллиона евро.
«Это не очень разумная арифметика», - говорит Сауль, сравнивая потери от человеческих жизней и потери для всего общества.
В то же время распространена точка зрения, что человеческая жизнь бесценна.
«Давайте тогда все закроем, - парирует Сауль. – Сядем все на две-четыре недели в комнате, пока никто больше не будет носителем заразы, и только потом выйдем на улицу, когда ни у кого больше не будет вируса в организме».
Ни он, ни кто-то другой не считает такую тотальную изоляцию возможной.
Однако он считает вероятным, что эпидемия начнет затягиваться надолго, например, в темпе одна смерть в день. На такую возможность указывали многие эксперты, которые говорили, что придется научиться жить с коронавирусом – пока не будет найдена вакцина или лечение.
Но пока жизнь остается под замком, экономика остается под замком тоже.
Аналитик данных Сауль делает вывод относительно того, как идут дела у Эстонии: «В плане кризиса в здравоохранении очень хорошо, а в плане экономического кризиса – очень плохо. Пора начинать существенно смягчать ограничения».
Индрек Сауль (58)
Аналитик данных, автор стратегий развития предприятий
Бывший старший консультант консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers и KPMG
Приглашенный лектор Тартуского университета, ТТУ и Эстонской бизнес-школы
В последние двадцать лет консультировал в десяти различных секторах экономики свыше 150 фирм
Провел 250 публичных курсов и семинаров
В последние пять лет составил стратегию роста для 25 компаний, помог увеличить их рост в среднем в 2,8 раза.