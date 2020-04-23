Яак Ааб предложил до конца чрезвычайного положения установить требование носить маски

Правительство рассматривает возможность постепенного открытия музеев, торговых центров, некоторых школ и других учреждений, но только в соответствии с ограничением движения 2 + 2 и другими условиями для предотвращения распространения инфекции. «Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Многие страны требуют при снятии ограничений публичного ношения маски или щитка. Разрешены также хирургические маски, другие маски для лица, а также самостоятельно сделанные маски », - отметил Ааб.

Такое требование и практика, безусловно, отражают солидарность общества в предотвращении распространения вируса. Прежде всего, это защищает других людей, но в значительной степени и самого носящего маску. «На мой взгляд, носить маску ежедневно возможно. У местных самоуправлений, больниц, органов попечения и государственных учреждений на настоящий момент есть месячный запас средств индивидуальной защиты. Различные маски в свободном доступе в магазинах и аптеках, и поскольку в ближайшие недели поставки увеличатся, цены на маски также, надеюсь, упадут», - добавил Ааб.

По его словам, хирургическая защитная маска предпочтительнее, но есть и другие варианты. «Если в общественных местах достаточно пространства, то подойдут и другие маски для лица», - отметил Ааб.