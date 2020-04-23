Чрезвычайная ситуация меняет привычки людей

Изменения в поведении людей после введения чрезвычайного положения во много были предсказуемы: мы начали меньше потреблять и больше экономить, а также больше сидеть дома, пишет Postimees.
По результатам исследования, организованного Центром информации финансовых дел Swedbank, 61 процент жителей Эстонии планирует сократить свои повседневные расходы, а 40 процентов экономят больше, чем раньше. Такие планы подтверждает и статистика банка. Сократилась доля тех людей, у кого имеются крайне маленькие сбережения – меньше ста евро к концу месяца.
Больше всего сократились оплаченные при помощи банковских карточек расходы на размещение, путешествия и транспорт, покупки, совершенные в аэропорту, услуги салонов красоты, а также на хобби. А безналичные платежи за продукты питания и другие бытовые вещи, напротив, увеличились. Так и руководитель мясокомбината Atria Олле Хорм с легким стеснением признался в интервью Postimees, что март для предприятия был очень хорошим месяцем.
Холодильники забиты
С одной стороны это привело к тому обстоятельству, что теперь мы едим главным образом дома, с другой стороны, возникло и желание делать запасы: продукты питания покупают для глубокой заморозки: «Также семьи сейчас могут еще больше увеличить расходы на еду, поскольку большая часть остального объема частного потребления сократилась», - отметил главный экономист банка Swedbank Тыну Мертсина.
Также люди стали реже ходить в магазин, покупая там за раз больше. Так, например, представители некоторых молочных комбинатов говорят, что производство сложно планировать, поскольку спрос день ото дня непредсказуемо меняется.
В остальном мире стало видно, что уставшие за время чрезвычайного положения самостоятельно готовить люди начинают все больше заказывать себе еду из ресторанов. Один такой пример привел и повар и собственник ресторана Тынис Сийгур во вчерашней передаче на радио Kuku «Экономическое пространство», что люди ходят покупать еду в ресторане, чтобы немного пройтись.
В числе прочего сократилось и движение. По данным Департамента статистики, за три недели чрезвычайного положения более усидчивыми стали почти 200 000 человек. Количество людей, остающихся на одном месте, вероятнее всего, дома увеличилось на 16 процентов. Таким образом, малоподвижным, по некоторым оценкам, стало около половины населения страны.
Согласно данным мартовского поведения пользователей смартфонами с операционной системой Google Android, резкий прорыв в изменении поведения зафиксирован именно на второй неделе марта, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение. Люди начали заметно меньше ходить в магазины и увеселительные заведения, и на десять процентов больше времени проводить дома.
По данным движения клиентов Elisa, публикуемым каждую неделю, можно заметить и влияние хорошей погоды: когда температура повышается количество людей, сидящих дома, сокращается. «Начиная с конца марта-начала апреля данные анализа движения сократились на два процента», - отметила руководитель сферы телекоммуникационных услуг предприятия Майлийс Плооманн в позавчерашнем пресс-сообщении. Однако на этой неделе можно видеть еще большее снижение.
Если сравнить движение клиентов Telia в две пятницы, – 6 марта и 10 апреля – можно заметить, что движение сократилось больше чем наполовину – 52,6 процента. Больше всего сократилось движение в окрестностях крупнейших центров между разными самоуправлениями, на маршрутах между работой и домами людей. Так при сравнении пятинедельного рисунка движения, созданного на основании анонимных данных, можно увидеть, что движение между Таллинном и волостью Раэ сократилось почти на треть.
Движением между Виймси и Таллинном сократилось больше чем на 60 процентов, между столицей и Сауэ примерно на 60 процентов, а между Таллинном и Харку почти на 40 процентов. Такая же картина открывается в окрестностях Тарту и Пярну, где активность движения между городами и расположенными рядом волостями сократилась на 55-70 процентов.
Стали больше звонить
Вместо движения люди стали больше прежнего звонить и пользоваться мобильным интернетом. Сравнивая два вторника, – предшествовавшее введению чрезвычайного положения 10 марта и последовавшее за ним 17 марта – можно увидеть, что объемы звонков в сети Telia увеличились на 50 процентов, а использование мобильного интернета на 30 процентов.
Рост, по словам технологического руководителя предприятия Андре Висса, прежде всего, можно заметить в сельских регионах и ближайших окрестностях крупных городов, в крупных городах объемы использования более-менее остались на том же уровне.
«Конечно, в увеличении объемов свою роль играет то, что тысячи людей работают удаленно, а дети находятся на дистанционном э-обучении, что влияет на использование мобильного интернета, - сказал он. – В то же время, частично причина и в том, что из-за кризиса люди вероятнее всего переехали в деревенские дома и на дачи и то, что из окрестностей городов сейчас не ездят так часто на работу в города».
В одном ритме с остальным миром
В определенном смысле такие же изменения можно заметить во всем развитом мире. Руководитель Bank of America Брайн Мойнихэн сказал в своей речи, произнесенной на конференции, где знакомили с экономическими результатами первого квартала, что потребление клиентов банка сократилось примерно на 15-20 процентов. А финансовый руководитель другого крупного американского банка сказал, что покупки, оплачиваемые карточками, сократились на 30 процентов. Неделя, завершившаяся 23 марта, показала, что сбережения американцев росли в рекордном за последние девять лет темпе, достигнув за неделю 16 процентов.
Точно также ведут себя и эстонцы. На четвертой неделе после введения чрезвычайного положения оборот карточных платежей банка Swedbank сократился в среднем на 27 процентов. Снятие наличных клиентами Swedbank и SEB сократилось примерно на 25 процентов. По данным SEB, объем денег, снимаемых в день выплаты пенсии, сократился почти на 30 процентов.