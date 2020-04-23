Чрезвычайная ситуация меняет привычки людей

Движением между Виймси и Таллинном сократилось больше чем на 60 процентов, между столицей и Сауэ примерно на 60 процентов, а между Таллинном и Харку почти на 40 процентов. Такая же картина открывается в окрестностях Тарту и Пярну, где активность движения между городами и расположенными рядом волостями сократилась на 55-70 процентов.

Стали больше звонить

Вместо движения люди стали больше прежнего звонить и пользоваться мобильным интернетом. Сравнивая два вторника, – предшествовавшее введению чрезвычайного положения 10 марта и последовавшее за ним 17 марта – можно увидеть, что объемы звонков в сети Telia увеличились на 50 процентов, а использование мобильного интернета на 30 процентов.

Рост, по словам технологического руководителя предприятия Андре Висса, прежде всего, можно заметить в сельских регионах и ближайших окрестностях крупных городов, в крупных городах объемы использования более-менее остались на том же уровне.

«Конечно, в увеличении объемов свою роль играет то, что тысячи людей работают удаленно, а дети находятся на дистанционном э-обучении, что влияет на использование мобильного интернета, - сказал он. – В то же время, частично причина и в том, что из-за кризиса люди вероятнее всего переехали в деревенские дома и на дачи и то, что из окрестностей городов сейчас не ездят так часто на работу в города».

В одном ритме с остальным миром

В определенном смысле такие же изменения можно заметить во всем развитом мире. Руководитель Bank of America Брайн Мойнихэн сказал в своей речи, произнесенной на конференции, где знакомили с экономическими результатами первого квартала, что потребление клиентов банка сократилось примерно на 15-20 процентов. А финансовый руководитель другого крупного американского банка сказал, что покупки, оплачиваемые карточками, сократились на 30 процентов. Неделя, завершившаяся 23 марта, показала, что сбережения американцев росли в рекордном за последние девять лет темпе, достигнув за неделю 16 процентов.

Точно также ведут себя и эстонцы. На четвертой неделе после введения чрезвычайного положения оборот карточных платежей банка Swedbank сократился в среднем на 27 процентов. Снятие наличных клиентами Swedbank и SEB сократилось примерно на 25 процентов. По данным SEB, объем денег, снимаемых в день выплаты пенсии, сократился почти на 30 процентов.