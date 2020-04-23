Пессимистический прогноз Таллиннского аэропорта: на улучшение ситуации уйдет до двух лет

Руководство Таллиннского аэропорта не верит, что восстановить докризисные объемы пассажирских авиаперевозок удастся раньше, чем через два года, пишет Rus.ERR.
Если в январе и феврале пассажиропоток Таллиннского аэропорта демонстрировал стабильный рост, то уже в марте, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение, а многие страны стали закрывать свои границы, число авиапассажиров начало резко сокращаться.
В марте Таллиннский аэропорт обслужил 103 299 пассажиров: это на 55,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а в первом квартале пассажиропоток сократился на 16,4%.
"Сегодня из Таллинна пассажирские самолеты летают только во Франкфурт, Хельсинки и Минск. Всего 7 рейсов в неделю, - говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. - Сейчас очень сложно сказать, когда нам удастся выйти на прежние показатели, но в лучшем случае это произойдет через два года. Этот год будет очень трудный, следующий - тоже трудный, но у нас хорошие отношения с авиакомпаниями, которые летали в Таллинн. Всего их 15. Все они работают над тем, чтобы рано или поздно вернуться на линии".