УЕФА планирует завершить национальные лиги до 31 июля

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) обсудили варианты завершения нынешнего сезона, передает Sports.ru.
Планируется закончить национальные лиги к концу июля, но первые выходные августа могут быть использованы в качестве резервных дат, если доиграть турниры до 31 июля не получится.
Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно проводя матчи среди недели.
Не исключается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одного матча, а не в традиционном двухматчевом.
Футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.