Чт, 23.04.2020
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УЕФА планирует завершить национальные лиги до 31 июля

Матч "Осасуны" и "Вальядолида" в 2020 году

ФОТО: Fernando Pidal/ZUMAPRESS.com

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) обсудили варианты завершения нынешнего сезона, передает Sports.ru.

Планируется закончить национальные лиги к концу июля, но первые выходные августа могут быть использованы в качестве резервных дат, если доиграть турниры до 31 июля не получится.

Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно проводя матчи среди недели.

Не исключается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одного матча, а не в традиционном двухматчевом.

Футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.

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