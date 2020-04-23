«Сегодня ели перловку голую». Как живут россияне, потерявшие работу из-за коронавируса

Но тут в Омской области ввели меры против коронавируса: в частности, запретили въезд в Омск людям с пропиской вне города. Ездить на подработки Владимир теперь не может, а в его деревне никакой работы и до эпидемии не было.

«Когда денег нет, не хватает всего. Потихоньку кончается туалетная бумага, интернет-трафик. Сейчас телефон рабочий только у жены: на остальных деньги кончились», - говорит Владимир. И это при том, что его дети каждый день должны дистанционно учиться в школе.

Младшему сыну Владимира семь лет: значит, они могут претендовать на выплату для малообеспеченных семей, которую ввели из-за эпидемии. Чтобы получить пособие, нужно заполнить документы на портале госуслуг. «Вчера сайт не грузился. Сегодня я зашел, но не нашел, где и что там заполнять», - говорит Владимир.

«Мы оказываем помощь, но попробуйте ее получите»

Роман - видеооператор-фрилансер: работал на спортивных мероприятиях, фестивалях, иногда делал рекламные ролики. Роман родом из Хабаровска и в Москве снимает комнату. Сейчас работы у него нет совсем - как нет и мероприятий, которые он снимал. А еще Роман обнаружил, что не может попасть ни в одну программу помощи из тех, которые объявило государство.

Молодой человек надеялся получить кредитные каникулы: зимой он разбил дорогую технику и влез в долг по кредитной карте, чтобы оплатить ремонт. Ежемесячный платеж по карте - около шести тысяч рублей, но без работы позволить его себе Роман не может.

Мужчина просил банк об отсрочке по платежам, но в там ему сообщили, что для этого ему надо собрать гору справок.

И хотя собирать справки во время карантина проблематично, но главная сложность даже не в этом. Доказать падение дохода для человека на проектной работе почти невозможная задача, объясняет Роман. Он и в спокойные времена мог в одном месяце выполнить заказ на 150 тысяч, а в следующем - сидеть вовсе без заказов.

Встать на учет как безработный Роман тоже не может, так как у него зарегистрировано ИП. И государственная поддержка малого и среднего бизнеса его не коснулась: «От государства полагается зарплата 12 тысяч на каждого сотрудника, но у меня сотрудников нет, - объясняет он. И ругает меры, предложенные властями: - Мы говорим, что оказываем помощь, но попробуйте ее получите».

«До середины мая я еще живу: заплатил за жилье, жратвы закупил и сижу, изолируюсь», - говорит Роман.

Миллионы безработных