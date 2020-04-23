Шахта «Эстония» с понедельника восстанавливает работу

В начале апреля входящее в концерн Eesti Energia предприятие Enefit Kaevandused было вынуждено остановить работу на шахте «Эстония», поскольку у работника шахты был выявлен коронавирус: «На данный момент зараженный работник поправился и, по имеющимся у нас данным, болезнь не распространилась на других работников. Исходя из этого, стало возможным восстановить работу на шахте, взяв под особый контроль меры предосторожности, препятствующие распространению вируса», - сказал председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола. До принятия решения предприятие проконсультировалось и с Департаментом здоровья.

Вайнола добавил, что за время простоя шахты еще раз внимательно пересмотрели меры предосторожности: «Ношение защитных масок и респираторов требуется на территории всего предприятия, а также во время транспортировки работников как на поверхности, так и под землей. Необходимое для этого количество средств индивидуальной защиты и дезинфекции обеспечено. Для перевозки работников заказали дополнительные автобусы, чтобы было возможно держать дистанцию и во время езды. В каждом автобусе ответственное лицо раздает работникам защитные маски, объясняет и следит за соблюдением правил безопасности. Работникам с симптомами заболевания мы измеряем температуру тела. Регулярно проводится дезинфекция доставляющих работников автобусов и помещений, которыми они пользуются. Дезинфицирующие средства доступны в наземных помещениях и под землей».