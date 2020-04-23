Ждите звонка: в Эстонии начинается выборочное тестирование на коронавирус

Будут опрошены и проверены на коронавирус методом случайной выборки как минимум 16 000 жителей страны. Исследование включает восемь недельных этапов с опросом и тестированием 2000-4000 человек на каждом этапе.

Фирма социалогических и маркетинговых исследований AS Emor в электронном виде отправляет приглашение на опрос и анкету первым 2000 человек, отобранных для участия в программе методом случайной выборки данных из регистра населения. Будут проводиться телефонные интервью с пожилыми людьми, которые не могут заполнить электронную анкету. Участие в опросе является добровольным для всех приглашенных и может быть отменено в любое время.

На электронный опрос можно ответить на эстонском или русском языке в течение пяти дней. После заполнения анкеты участник исследования будет вызван из совместного колл-центра тестирования Syblab и Medicum, и будет согласовано, когда он должен будет сдать на автомобиле материал для тестирования. Тест из носоглотки может быть делан через открытое автомобильное окно в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди, Раквере, Кохтла-Ярве, Валге, Хаапсалу, Пайде, Йыгева, Курессааре и Кярдла.

Для людей с особыми потребностями или тех, кто не может добраться до места тестирования на машине, частные медицинские компании организуют отбор проб коронавируса в домашних условиях. Взятый образец Synlab проанализирует на наличие РНК коронавируса, указывающую на активную инфекцию.

«Существует достаточный потенциал отбора проб в транзитных точках, а также дома, чтобы обеспечить качественный и своевременный отбор как от ориентированных на семью, так и от передовых компаний и людей из проекта мониторинга, - подтвердил координатор общественного тестирования и глава Medicum Тынис Аллик. - В сотрудничестве с Тартуским университетом мы надеемся принести пользу людям, проходящим тестирование, и стране в целом посредством проекта мониторинга».

Руководитель Synlabi Eesti Райнар Аамисепп сказал, что в их лаборатории ежедневно тестируются в среднем 1000–1500 образцов коронавируса, мощность лаборатории составляет до 3000 образцов в день. «Достаточная рабочая нагрузка позволяет нам как партнеру участвовать в проекте мониторинга Тартуского университета, в важности которого мы убеждены. Это позволит нам лучше понимать и контролировать распространение коронавируса и вызванного им заболевания, и одновременно успешнее возвращаться к нашему собственному образу жизни », - сказал Амисепп.

Все инфекции, выявленные в исследовании, будут отслеживаться, а заболевшие будут опрашиваются еженедельно до конца заболевания. Если у зараженного человека нет симптомов, он или она будут опрошены в течение двух недель.

Руководитель мониторинга, директор Института семейной медицины и общественного здравоохранения Тартуского университета профессор Рут Калда отметила, что в исследование в соответствии с распределением населения Эстонии включаются методом случайной выборки мужчины, женщины и различные возрастные группы из разных регионов. «Таким образом, образуется маленькая модель эстонского общества. Основываясь на результатах исследования, мы сможем сделать выводы о фактическом распространении коронавируса среди различных групп населения и предоставлять правительству каждую неделю основанную на фактических данных информацию для изменения чрезвычайных мер информацию», - добавила Калда.