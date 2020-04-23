Стоит ли планировать путешествие и вернет ли турфирма деньги? Объясняет Департамент защиты прав потребителя

Поездка, запланированная через несколько месяцев или полгода, в связи с изменением обстановки, может состояться. Поэтому не стоит спешить с их отменой, сообщает Департамент защиты прав потребителя и технадзора.

Также Обязательственно-правовой закон предусматривает, что клиент может разорвать договор о турпутевке до ее начала без платы за прекращение договора, если в пункте назначения или вблизи его возникают неизбежные и чрезвычайные обстоятельства, которые существенно повлияют на перевозку пассажиров до пункта назначения или на оказание услуг, предусмотренных рейсовым пакетом. Под последним имеется в виду и то обстоятельство, если в месте назначения невозможно воспользоваться услугами, предусмотренными в договоре о турпутевке. Всё это означает, что клиент также получает обратно всю стоимость поездки.

Открытие границ не означает, что путешествие возможно

«Возможная отмена чрезвычайного положения не означает автоматически то, что путешествия станут возможными», - отмечает руководитель отдела потребительской среды Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Яана Таэль.

Во многих пунктах назначения сохранятся некоторые ограничения и после прекращения режима чрезвычайного положения, к примеру, восстановление международных перелетов в Греции и Турции займет недели, между городами передвижение невозможно, прибывшие в страну должны пробыть на карантине 14 дней, места размещения, достопримечательности, пляжи — всё закрыто.

Если туроператор аннулирует рейсовый пакет, то у клиента есть право получить всю уплаченную им стоимость поезди. Компенсацию за ущерб в связи с отменой поездки дополнительно требовать нельзя. По соглашению сторон можно поменять возврат средств на изменение даты поездки или заменить на подарочную карту (на подарочной карте в таком случае должен быть возврат от туроператора), которую клиент может потом использовать по своему усмотрению.

Департамент защиты прав потребителя и технадзора советует по возможности быть гибким и попытаться вместе с туроператором найти обоюдное решение. «От потребителей пришли жалобы, что турфирма умолчала о том, что у клиентов есть право получить назад деньги. Это введение потребителя в заблуждение, если ему сообщают, что возможно только поменять дату поездки на более позднюю или получить подарочную карту», - говорит Таэль. Клиент должен быть проинформирован обо всех вариантах, чтобы он мог сделать осознанный выбор.

Тем, кто планирует путешествие в ближайшее время, департамент советует подождать до отмены режима чрезвычайного положения и перед тем, как бронировать поездку, узнать все детали нынешней обстановки в пункте назначения и убедиться, что вами не будут нарушены условия пребывания в стране.