Юри Ратас: открытие границ зависит от ситуации в соседних странах

По его словам, вопрос открытия границ с Латвией, Литвой и Финляндией будет решаться в соответствии с тем, насколько успешны будут эти страны в борьбе с коронавирусом. «У нас обязательно должна быть с ними похожая эпидемиологическая ситуация», - сказал Ратас.

«Если мы введем послабления, то только вместе с другими странами, мы могли бы это сделать регионом. По логике наш регион мог бы состоять из стран Балтии вместе с Финляндией», - отметил Ратас.

По его словам, подход к открытию границ со Швецией, безусловно, должен быть другим, так как там была выбрана другая стратегия борьбы с коронавирусом.