Юри Ратас: открытие границ зависит от ситуации в соседних странах

Сегодня, 23 апреля, премьер-министр Юри Ратас заявил в Terevisioon, что открытие границ по большей части зависит от ситуации в соседних странах.
По его словам, вопрос открытия границ с Латвией, Литвой и Финляндией будет решаться в соответствии с тем, насколько успешны будут эти страны в борьбе с коронавирусом. «У нас обязательно должна быть с ними похожая эпидемиологическая ситуация», - сказал Ратас.
«Если мы введем послабления, то только вместе с другими странами, мы могли бы это сделать регионом. По логике наш регион мог бы состоять из стран Балтии вместе с Финляндией», - отметил Ратас.
По его словам, подход к открытию границ со Швецией, безусловно, должен быть другим, так как там была выбрана другая стратегия борьбы с коронавирусом.
«Жители Эстонии прилежно придерживаются ограничений. Безусловно, при смягчении ограничений будет действовать правило 2+2 и требование дезинфекции», - добавил он.