Специальная услуга поможет людям вернуть деньги за билеты от несговорчивых авиакомпаний

По словам главного юриста Lennuabi Карла Хыбемяги, сейчас все авиакомпании вместо возврата денег предлагают подарочные карты и ваучеры, что не всегда является для клиента лучшим решением. «Некоторые предприятия вместе с ваучерами предлагают бонусы или скидки, но в нынешней ситуации нельзя быть полностью уверенным в том, что авиакомпания вообще переживет кризис. Кроме того, в случае продления чрезвычайного положения срок действия ваучеров может попросту истечь. Так или иначе, ясно, что ходатайствующие о государственной поддержке компании не должны решать свои финансовые трудности за счет обычных путешественников», - пояснил Хыбемяги.

По сведениям Lennuabi, ни одна авиакомпания сейчас не предлагает разумной возможности возврата денег пассажирам, и ни одно из действующих в регионе предприятий не вернуло деньги клиентам в течение семи дней, предусмотренных соответствующим постановлением ЕС. «При этом не играет никакой роли, был билет приобретен непосредственно у авиакомпании, на каком-либо посредническом портале или в бюро путешествий. Обязательство возврата денег лежит непосредственно на авиакомпании», - подчеркнул Хыбемяги.

Если обычно Lennuabi представляет клиентов в более сложных случаях, то данная особая услуга заметно проще и поэтому дешевле. «С одной стороны, в силу больших объемов мы можем предложить эту услугу значительно дешевле, чем в обычной ситуации. Плата за услугу Piletiabi составляет 19 евро, плюс 5% от суммы бронирования, а если производство оказывается совсем простым, мы снижаем цену еще больше. Если же ситуация более сложная, мы готовы идти в суд и ради бронирования на сумму в пару сотен евро, не взимая с клиента дополнительную плату», - сказал Хыбемяги. По его словам, Lennuabi такая услуга какой-то особенной прибыли не принесет – вопрос тут в желании помочь людям и поддержать деятельность предприятия