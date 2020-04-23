Специальная услуга поможет людям вернуть деньги за билеты от несговорчивых авиакомпаний

Несмотря на чрезвычайное положение, пассажиры имеют право на получение от авиакомпаний денег за билеты на отмененные рейсы в течение семи дней, но вместо этого авиаперевозчики предлагают лишь подарочные карты и скидки. Защищающая права пассажиров компания Lennuabi утверждает, что в настоящее время ни одна действующая в регионе авиакомпания не вернула клиентам деньги своевременно, причем большинство даже не предлагают такого варианта. Чтобы все же обеспечить пассажирам возможность получить обратно деньги за билеты, Lennuabi запускает особую услугу Piletiabi, призванную объединить все соответствующие требования.
По словам главного юриста Lennuabi Карла Хыбемяги, сейчас все авиакомпании вместо возврата денег предлагают подарочные карты и ваучеры, что не всегда является для клиента лучшим решением. «Некоторые предприятия вместе с ваучерами предлагают бонусы или скидки, но в нынешней ситуации нельзя быть полностью уверенным в том, что авиакомпания вообще переживет кризис. Кроме того, в случае продления чрезвычайного положения срок действия ваучеров может попросту истечь. Так или иначе, ясно, что ходатайствующие о государственной поддержке компании не должны решать свои финансовые трудности за счет обычных путешественников», - пояснил Хыбемяги.
По сведениям Lennuabi, ни одна авиакомпания сейчас не предлагает разумной возможности возврата денег пассажирам, и ни одно из действующих в регионе предприятий не вернуло деньги клиентам в течение семи дней, предусмотренных соответствующим постановлением ЕС. «При этом не играет никакой роли, был билет приобретен непосредственно у авиакомпании, на каком-либо посредническом портале или в бюро путешествий. Обязательство возврата денег лежит непосредственно на авиакомпании», - подчеркнул Хыбемяги.
Если обычно Lennuabi представляет клиентов в более сложных случаях, то данная особая услуга заметно проще и поэтому дешевле. «С одной стороны, в силу больших объемов мы можем предложить эту услугу значительно дешевле, чем в обычной ситуации. Плата за услугу Piletiabi составляет 19 евро, плюс 5% от суммы бронирования, а если производство оказывается совсем простым, мы снижаем цену еще больше. Если же ситуация более сложная, мы готовы идти в суд и ради бронирования на сумму в пару сотен евро, не взимая с клиента дополнительную плату», - сказал Хыбемяги. По его словам, Lennuabi такая услуга какой-то особенной прибыли не принесет – вопрос тут в желании помочь людям и поддержать деятельность предприятия
Lennuabi оказывает данную услугу в случае проблем с любыми авиакомпаниями Европейского союза. Если речь идет о перевозчиках, действующих за пределами ЕС, каждая ситуация рассматривается индивидуально, чтобы понять, есть ли возможность помочь клиенту в данном случае. Требования можно передать Lennuabi на сайте предприятия. Требования в связи с отмененными в результате пандемии коронавируса рейсами собирают до конца апреля.