Чт, 23.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Все футболисты в чемпионате Испании пройдут тестирование на коронавирус

Все футболисты в чемпионате Испании пройдут тестирование на коронавирус

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

 Футболисты всех клубов чемпионата Испании должны будут пройти обязательное тестирование на коронавирус перед возобновлением сезона, сообщает Р-Спорт.

Как отмечается, президент Ассоциации футбольных врачей Испании Рафаэль Рамос сообщил представителям Ла Лиги, что игроки испанских клубов должны обязательно подписать согласие на тестирование, которое может начаться уже на следующей неделе.

Прохождение тестирования, чтобы убедиться в здоровье игроков, является обязательным условием для возобновления тренировок команд.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте на неопределенный срок из-за коронавируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ