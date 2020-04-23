Все футболисты в чемпионате Испании пройдут тестирование на коронавирус

Футболисты всех клубов чемпионата Испании должны будут пройти обязательное тестирование на коронавирус перед возобновлением сезона, сообщает Р-Спорт.
Как отмечается, президент Ассоциации футбольных врачей Испании Рафаэль Рамос сообщил представителям Ла Лиги, что игроки испанских клубов должны обязательно подписать согласие на тестирование, которое может начаться уже на следующей неделе.
Прохождение тестирования, чтобы убедиться в здоровье игроков, является обязательным условием для возобновления тренировок команд.
Чемпионат Испании был приостановлен в марте на неопределенный срок из-за коронавируса.