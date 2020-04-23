Департамент здоровья: вирус разносили вувузелы болельщиков

Анализ Департамента здоровья показывает, что крупнейшим очагом заражения коронавирусом была трибуна во время встречи волейбольных команд Saaremaa VK и Milano Powervolley. Вирус, который передается воздушно-капельным путем, легко разносился с помощью вувузел и в виде аэрозоля опускался на сидевших на трибуне людей, пишет Saarte Hääl.
По мнению Департамента здоровья, на волейбольном матче заразились 37 человек. Из них всего четверть контактировала с итальянской командой, т.е. 28 человек заразились на трибуне. Известно, что из связанных с командой людей переболели коронавирусом десяток человек. Диагностировали заболевание и у словенского судьи.
Советник отдела Департамента здравоохранения по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко сказала, что более широкое распространение среди публики указывает на то, что одним из усугубляющих факторов могли стать вувузелы. «Когда в них дули, вирус мог распространяться в виде аэрозоля», - пояснила Донченко.
О возможном распространении вируса на трибунах на Сааремаа ходили слухи с тех самых роковых мартовских дней. Часть фанатов съездила до домашней игры в Милан несмотря на то, что игра, которая должна была там пройти, была отменена именно из-за коронавируса и перенесена на Сааремаа. Были и другие вернувшиеся из-за границы, сидевшие на трибуне среди тысячи зрителей.
Представитель фанатов клуба Каупо Пасак говорит, что вероятность проникновения вируса с обеих сторон действительно была велика: вирус занесли на трибуну и занесли с игроками. Однако, по его словам, совершенно неправильно видеть в волейболе единственного возможного импортера вируса.
На прошлой неделе фанаты сделали обращение, в котором попросили прекратить поиск виноватых и заявили, что вирус попал на остров не только с помощью волейбола.
Один из переболевших коронавирусом болельщиков сказал, что такое утверждение Департамента здоровья имеет право на жизнь. Он был одним из тех, кто сидел в зоне фанатских громкоговорителей. По его словам, он сознательно избегал касаний поверхностей, не контактировал с командой, мыл и дезинфицировал руки. И все же вирус добрался и до него, и до сидевших рядом, которые впоследствии контактировали с командой.
Карантин не бережет
Была ли зараза занесена на Сааремаа во время волейбольного матча или была на острове до этого, по словам Ирины Донченко, невозможно выяснить.
Были и другие случаи инфекции на Сааремаа, занесенной из-за границы, однако детали не обнародуются, поскольку тогда легко было бы установить причастных лиц. Несмотря на жесткие ограничения на передвижение и чрезвычайное положение, по словам Донченко, вирус из-за границы до сих пор заносится на Сааремаа.
В апреле на Сааремаа были установлены три случая, когда люди заболели, очевидно, в различных зарубежных странах и вернулись в Эстонию.
В начале распространения вируса можно было точно утверждать лишь то, что первые зараженные на Сааремаа были связаны с волейбольной игрой и фестивалем NOM, где были заражены 25 человек. По словам Донченко заражение там было связано с одним посетителем.
Учитывая небольшую величину Курессааре, следует отметить и то, что места проведения игры и фестиваля частично совпадали.
По словам чиновницы от здравоохранения, следующий инфицированный приехал на Сааремаа с юбилейной вечеринки в Вырумаа 7 марта. Из-за этого мероприятия на Сааремаа заразились три человека. Затем наступило 8 марта, и вирус зажил на острове своей жизнью. Число зараженных на этих мероприятиях было точно выше, поскольку в случае COVID-19 болезнь у многих протекает без симптомов.
Ирина Донченко признает, что задним числом можно сказать, что оценка риска со стороны Департамента здоровья оказалась ниже, чем реальная опасность инфицирования.
Оценка риска не выдерживала критики
Относительно волейбольной игры на Сааремаа выдавших разрешение на матч Саарескую волостную управу и Департамент здоровья уверили, что спортсмены здоровы и не представляют опасности заражения. «Отвечало ли это заявление действительности, мы ведь на самом деле не знаем до сих пор», - заметила Донченко. Политическую ответственность за проведение рокового мероприятия позавчера взял на себя волостной старейшина Мадис Каллас, который подал в отставку. В то же время гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило неоднократно утверждала, что ее отставка ничего бы не изменила. Фанаты сааремааского волейбольного клуба заявили в субботу, что показывают красную карточку и говорят стоп тем, кто обвиняет клуб, проведший эту игру.