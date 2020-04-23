Департамент здоровья: вирус разносили вувузелы болельщиков

По мнению Департамента здоровья, на волейбольном матче заразились 37 человек. Из них всего четверть контактировала с итальянской командой, т.е. 28 человек заразились на трибуне. Известно, что из связанных с командой людей переболели коронавирусом десяток человек. Диагностировали заболевание и у словенского судьи.

Советник отдела Департамента здравоохранения по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко сказала, что более широкое распространение среди публики указывает на то, что одним из усугубляющих факторов могли стать вувузелы. «Когда в них дули, вирус мог распространяться в виде аэрозоля», - пояснила Донченко.

О возможном распространении вируса на трибунах на Сааремаа ходили слухи с тех самых роковых мартовских дней. Часть фанатов съездила до домашней игры в Милан несмотря на то, что игра, которая должна была там пройти, была отменена именно из-за коронавируса и перенесена на Сааремаа. Были и другие вернувшиеся из-за границы, сидевшие на трибуне среди тысячи зрителей.

Представитель фанатов клуба Каупо Пасак говорит, что вероятность проникновения вируса с обеих сторон действительно была велика: вирус занесли на трибуну и занесли с игроками. Однако, по его словам, совершенно неправильно видеть в волейболе единственного возможного импортера вируса.

На прошлой неделе фанаты сделали обращение, в котором попросили прекратить поиск виноватых и заявили, что вирус попал на остров не только с помощью волейбола.

Один из переболевших коронавирусом болельщиков сказал, что такое утверждение Департамента здоровья имеет право на жизнь. Он был одним из тех, кто сидел в зоне фанатских громкоговорителей. По его словам, он сознательно избегал касаний поверхностей, не контактировал с командой, мыл и дезинфицировал руки. И все же вирус добрался и до него, и до сидевших рядом, которые впоследствии контактировали с командой.

Карантин не бережет

Была ли зараза занесена на Сааремаа во время волейбольного матча или была на острове до этого, по словам Ирины Донченко, невозможно выяснить.

Были и другие случаи инфекции на Сааремаа, занесенной из-за границы, однако детали не обнародуются, поскольку тогда легко было бы установить причастных лиц. Несмотря на жесткие ограничения на передвижение и чрезвычайное положение, по словам Донченко, вирус из-за границы до сих пор заносится на Сааремаа.

В апреле на Сааремаа были установлены три случая, когда люди заболели, очевидно, в различных зарубежных странах и вернулись в Эстонию.

В начале распространения вируса можно было точно утверждать лишь то, что первые зараженные на Сааремаа были связаны с волейбольной игрой и фестивалем NOM, где были заражены 25 человек. По словам Донченко заражение там было связано с одним посетителем.

Учитывая небольшую величину Курессааре, следует отметить и то, что места проведения игры и фестиваля частично совпадали.

По словам чиновницы от здравоохранения, следующий инфицированный приехал на Сааремаа с юбилейной вечеринки в Вырумаа 7 марта. Из-за этого мероприятия на Сааремаа заразились три человека. Затем наступило 8 марта, и вирус зажил на острове своей жизнью. Число зараженных на этих мероприятиях было точно выше, поскольку в случае COVID-19 болезнь у многих протекает без симптомов.

Ирина Донченко признает, что задним числом можно сказать, что оценка риска со стороны Департамента здоровья оказалась ниже, чем реальная опасность инфицирования.

Оценка риска не выдерживала критики