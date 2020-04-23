Мартин Хельме предложил компенсировать магазинам арендную плату

Несмотря на то, что в настоящее время большая часть занимающихся торговлей предприятий остались без дохода, они по-прежнему вынуждены оплачивать аренду торговых площадей. Предприятия несут большие финансовые расходы, говорится в переданном правительству меморандуме.

В качестве возможной вспомогательной меры министр видит частичную компенсацию расходов на аренду помещений.

Союз торговцев Эстонии выступал с предложением о компенсации расходов на аренду помещений, согласно которому государство компенсировало бы арендатору арендную плату в том же размере, что и арендодатель, но не более чем на 25 процентов.

Это значит, что если арендодатель сделает 25-процентную скидку, то государство дополнительно компенсирует 25 процентов арендной платы. То есть арендатору придется платить 50 процентов от изначальной суммы.

Компенсация могла бы выплачиваться только при условии, что арендодатель тоже снижает плату. Продавец в свою очередь обязан оплачивать оставшуюся часть арендной платы. Предпосылкой для получения компенсации является снижение оборота предприятия как минимум на 30 процентов или закрытие торговой точки в связи с распоряжением правительства.

Согласно меморандуму, подобные меры помогут не только поддержать торговцев, но и предотвратить банкротства среди арендодателей.

Суммарная арендная плата в торговых центрах, площадь которых превышает 5000 квадратных метров, в месяц составляет 14,6 млн евро.

Компенсация не будет распространяться на продуктовые магазины, площадь которых составляет порядка 22 процентов от общей площади торгового центра. Таким образом получается, что речь идет о 12 млн евро арендной платы. Поскольку максимальная финансовая помощь составляет 25 процентов, то государство будет тратить не более 3 млн евро в месяц.

В связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения вируса COVID-19, по торговому сектору Эстонии был нанесен сильный удар. В связи с действующими ограничениями большая часть торговых площадей, находящихся в торговых центрах, закрыта, а обороты занятых в данной сфере предприятий сократились до 90 процентов.

В торговом секторе задействовано 14 176 предприятий, составляющих почти 20 процентов от всех эстонских предприятий. В них трудятся свыше 72 000 человек, то есть каждый девятый трудозанятый житель страны.