Еврокомиссия: финпомощь ЕС в 1,2 млрд евро позволит Украине компенсировать часть дефицита госбюджета

По данным Еврокомиссии, Украина в 2020 году может рассчитывать на 3,2 млрд евро в рамках первого транша кредита МВФ при условии выполнения всех условий (тогда как всего программа может предусматривать 9,2 млрд евро), после чего во втором квартале 2020 года может быть предоставлен оставшийся транш финансирования ЕС в размере 500 млн евро и заем от Всемирного банка.

МВФ оценивает общий дефицит внешнего финансирования Украины в 2020 году примерно в 11,1 млрд евро. "Оставшуюся часть разрыва из этих 11,1 млрд евро необходимо будет покрыть за счет дополнительного официального финансирования или за счет сокращения официальных международных резервов", - отмечает Еврокомиссия.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил, что ЕС будет продолжать помогать Украине в эти сложные времена.

"Мы также обсуждали, как лучше помогать Украине во время пандемии коронавируса. Потому что проблемы, как это было до пандемии, остаются. Наше послание им четкое - мы будем продолжать помогать им в эти сложные времена. Мы выражаем нашу четкую поддержку президенту Украины Зеленскому, который сделал храбрые шаги в сфере проведения реформ и для разрешения конфликта со значительным прогрессом в проведении реформ, но эти усилия должны быть продолжены", - заявил Боррель на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос.

Отвечая на вопрос, чего ЕС ожидает от Украины, он сказал, что это - выполнение взятых обязательств и реализация реформ в сфере верховенства права, свободы средств массовой информации, борьба с коррупцией.