На этих выходных автобусный терминал Viru keskus закрыт

С начала дня 25 апреля и до конца дня 26 апреля 2020 г. автобусы линии номер 15 по направлению из центра города будут направлены в объезд по улицам Хобуяама, Лайкмаа, Гонсиори и бульвару Эстония, и сделают остановку на улице Лайкмаа (на остановке линий номер 3 и 15);

Автобусы линий 18, 18А и 40 по направлению из центра города будут направлены в объезд по улице Хобуяама, Нарвскому шоссе, кругу Виру и Пярнускому шоссе, и сделают остановку на улице Хобуяама (возле здания бывшего главпочтамта);

Автобусы линий 1A, 8, 29, 34A, 35, 38, 44 и 51 по направлению из центра города будут направлены в объезд по улицам Хобуяама, Лайкмаа и Гонсиори, далее развернутся на улице Гонсиори, проследуют по улицам Гонсиори, Лайкмаа и по Нарвскому шоссе, и сделают остановку на улице Лайкмаа на месте остановки автобусной линии номер 2 (около Viru keskus).

Автобусы линии 15 с остановки Хобуяама будут отправляться с отставанием от графика на одну минуту.

Автобусы линий 18, 18А и 20А с остановки Хобуяама будут отправляться отставанием от графика в две минуты.