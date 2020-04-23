Расширяется круг получающих детское пособие за летние месяцы

В частности, законопроект предусматривает восстановление выплаты задним числом детского пособия за летние месяцы закончившим класс гимназии или профессиональной школы молодым людям в возрасте до 19 лет, не имеющим среднего образования, в случае, если они продолжат учебу в тот же календарный год.

Цель законопроекта – улучшить и дополнить формулировку положений законов о семейных пособиях и трудовом договоре, которые в ходе изменения названных законов в них содержались, но в ходе дальнейшего законотворчества были по ошибке пропущены или допускают неоднозначное истолкование. В результате изменений будут достигнуты правовая ясность и единое понимание прав и обязанностей лиц.

Например, благодаря законопроекту будет восстановлена возможность выплачивать детское пособие за летние месяцы задним числом детям 16-19 лет, которые еще не получили среднего образования и которые заканчивают класс гимназии или профессиональную школу, но в тот же календарный год продолжают учебу в других учебных заведениях. Данное положение регулирует ситуации, когда ребенок заканчивает класс или школу, то есть получает соответствующую квалификацию и получает свидетельство, но не прерывает и не возобновляет учебу.

Министр Солман объяснила, что в прошлом году в Эстонии насчитывалось около 70 подростков младше 19 лет, которые в июне закончили профессиональную школу и осенью продолжали учиться, но которым не были выплачены семейные пособия за летние месяцы. «Эти семьи недополучили несколько сотен евро детских пособий. Если в семье - трое или больше детей, недополученная за летние месяцы сумма пособия может достигать даже тысячи евро. Такая финансовая потеря является несправедливым последствием для желающих продолжить учебу молодых людей, и эту ситуацию надо было решить путем изменения закона,“ – пояснила Солман.

Если обучающийся в профессиональной школе подросток, не имеющий среднего образования, заканчивает школу, он исключается из ее списков. Поскольку ребенок в летние месяцы не состоит ни в одном школьном списке, то согласно формулировке действующего закона детское пособие на него не выплачивается. Если ребенок решит в том же году продолжить обучение в профессиональной школе, например, по другой специальности, то в настоящий момент нет законного основания для выплаты пособия за летние месяцы задним числом. Такое положение может в свою очередь повлечь за собой прекращение выплаты пособия многодетной семье, что дестабилизировало бы материальное положение семьи.

«Законопроектом мы исправляем и дополняем ряд положений действующего закона, уточняя формулировки неоднозначно трактующихся положений. Я считаю, что законы должны быть ясными и однозначно понятыми, дабы люди и применяющие закон должностные лица не понимали налагающиеся законом права и обязанности неправильно,» - сказала Солман.

Законопроект меняет и положения, касающиеся родительского пособия. Начиная с 1 июля 2020 года выплату родительского пособия можно по желанию родителя приостанавливать по календарным месяцам и продолжать до достижения ребенком 3-летнего возраста. Поправками уточняется, что родительское пособие можно приостановить и продолжить выплату только после того, как ребенку исполнится 70 дней. Цель – достичь правовой ясности, чтобы и матери, не имеющие права на пособие по родам, могли воспользоваться своим индивидуальным правом на пособие в течение первых 70 дней жизни ребенка, и это право нельзя было бы с приостановкой родительского пособия впоследствии перенести на отца. И в случае действовавшей до сих пор регуляции матери, не имевшие права на пособие по родам, имели исключительное право на родительское пособие в течение первых 70 дней, в связи с необходимостью обеспечить защиту здоровья женщины и ребенка в первые месяцы жизни новорожденного.

Также законопроектом уточняется круг указанных в законе о трудовом договоре лиц, имеющих право на отпуск отца. Согласно закону о семейных пособиях, получать дополнительное отцовское пособие вместо отца ребенка может и супруг матери, усыновитель, опекун или родитель семьи-попечительницы. В законе о трудовом договоре не уточнены лица, имеющие право на пособие отца. Но поскольку для находящихся в трудовых или служебных отношениях лиц предпосылкой для обращения за дополнительным родительским пособием является нахождение в отцовском отпуске, важно, чтобы круг имеющих право на такой отпуск лиц был четко обозначен и в законе о трудовом договоре.

В качестве изменения рабочего порядка законопроект передает задание консолидированного управления государственными требованиями от Государственного центра опорных услуг Налогово-таможенному департаменту. Это необходимо из-за реорганизации рабочих заданий в сфере управления Министерства финансов. Согласно законопроекту, будет произведен еще и ряд меньших изменений, которые носят технический характер и уточняют применение закона о семейных пособиях.