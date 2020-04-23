Нарвитянин похитил продукты на 20 евро и поплатился за это свободой на восемь месяцев

В магазине на улице Раквере 25 января в 19:17 житель Нарвы (33) набрал продукты, в том числе мясо, конфеты и кофе, на сумму примерно 20 евро и убежал. За ним последовал сотрудник магазина и попытался задержать вора. Tот отказался вернуть украденное и стал угрожать сотруднику ножом и причинением физического вреда, а затем скрылся, поскольку на месте происшествия появились очевидцы. 33-летний мужчина был задержан прибывшим на место патрулем неподалеку от места происшествия и доставлен в отделение полиции.

«Подозреваемый был быстро задержан благодаря действиям сотрудника магазина, записям видеокамеры, по которым была установлена внешность подозреваемого, и благодаря находившимся рядом людям, которые не оставили человека в беде и сразу сообщили о происшествии на номер 112», - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

На время предварительного заключения подозреваемый находился по ходатайству прокуратуры под стражей.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, мужчине было предъявлено обвинение в грабеже, так как он украл товар, угрожая ножом.

«Предыдущие наказания этого мужчины не оказали на него дисциплинарного воздействия и не мотивировали его вести себя законно», - пояснила прокурор Лаур.

Капитан полиции Сергей Масленников добавил, что мужчина и ранее отбывал наказание за применение насилия. «В этот раз совершенное им ограбление обошлось без причинения физического вреда, но человека, для которого продукты важнее жизни и здоровья сограждан, следует изолировать от общества, чтобы он мог подумать надо своими поступками», - сказал Масленников.