Нарвитянин украл продукты на 20 евро и поплатился за это свободой на восемь месяцев

В магазине на улице Раквере 25 января в 19:17 житель Нарвы (33) украл в продукты, в том числе мясо, конфеты и кофе, на сумму примерно 20 евро и убежал. За ним последовал сотрудник магазина и пытался задержать вора. Tот отказался вернуть украденное и стал угрожать сотруднику ножом и причинением физического вреда, а затем скрылся, поскольку на месте происшествия появились очевидцы. 33-летний мужчина был задержан прибывшим на место патрулем недалеко от места происшествия и доставлен в отделение полиции.

«Подозреваемый был быстро задержан благодаря действиям сотрудника магазина, записям видеокамеры, по которым была установлена внешность подозреваемого, и благодаря находившимся рядом людям, которые не оставили человека в беде и сразу сообщили о происшествии на номер 112», - сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

На время предварительного заключения подозреваемый находился по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда под стражей.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, мужчине было предъявлено обвинение в разбое, так как он украл товар, угрожая ножом.

«Предыдущие наказания этого мужчины не оказали на него дисциплинарного воздействия и не мотивировали его вести себя законно», - пояснила прокурор Лаур.

Капитан полиции Сергей Масленников добавил, что мужчина и ранее отбывал наказание за применение насилия. «В этот раз совершенный разбой закончился без причинения физического вреда, но человека, для которого продукты важнее жизни и здоровья сограждан, следует отрезать от общества, чтобы он мог подумать надо своими поступками», - сказал Масленников.