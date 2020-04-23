Выпускные в таллиннских детсадах хотят запретить, как и в школах

Вопрос не праздный: самые ответственные родительские комитеты начали планировать и готовиться к детсадовским выпускным чуть ли не в сентябре. К тому же садики, в отличие от школ, так и не были полностью закрыты, часть детей – пусть и незначительная – продолжала ходить, да и чрезвычайное положение обещали продлить максимум на месяц.

В то же время таллиннские власти дают понять, что проведение выпускных в детских садах могут запретить или как минимум рекомендуют их перенести, подобно тому, как это советуют сделать школам. Причиной тому – негативные тенденции с заражаемостью в столице. Если в регионах коронавирус идет на попятную, о Таллинне сказать этого пока нельзя.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда уже и руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов говорит о том, что именно в столице прослеживаются негативные тенденции: растет количество положительных тестов на коронавирус, растет число людей на улицах, - говорит вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - Таким образом, мы рискуем свести на нет все приложенные усилия по предотвращению распространения кризиса, и вслед за общей обнадеживающей статистикой может пойти куда более тревожная – особенно если люди потеряют осторожность и начнут преждевременно и сразу возвращаться к привычному образу жизни».

По его словам, это касается и массовых мероприятий: «Сейчас мы говорим о том, что выпускные в школах и детских садах не могут проходить в привычном формате. Соответствующие инструкции будут даны всем руководителям школ и детских садов».

Он напомнил, что городские власти рекомендовали оставить детей дома и не водить их в детские сады, которые остаются открытыми, скорее, по необходимости: «В первую очередь, детские сады работают для тех родителей, которые находятся "на передовой" борьбы с вирусом (врачи, медсестры, полицейские, спасатели) и не имеют возможности оставить ребенка дома. Когда ребенка приводят в детский сад, то действуют очень строгие меры предосторожности: взрослых в помещения детсада не пускают, родители ребенка передают его учителям во дворе, применяется дополнительная дезинфекция помещений; дети распределены по небольшим группам. И даже при этом мы понимаем, что некоторый риск распространения вируса сохраняется. А если собрать сразу всех детей вместе, устроить праздник и разрешить родителям прийти на него, этот риск очень сильно увеличится, чего мы хотим избежать».

При этом Белобровцев пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса, если за месяц ситуация с распространением коронавируса изменится кардинальным образом.