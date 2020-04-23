Заключен первый бесконтактный договор жилищного кредита

Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова сказала, что теперь клиенты банка могут заключать требующие нотариального заверения договоры и вносить в такие договоры изменения способом, достойным электронного государства: весь процесс ходатайства о кредите и его выдачи переведен в онлайн-каналы. «Если раньше в электронном виде можно осуществить процессы переговоров в банке, но не саму нотариальную сделку, то теперь новое Постановление о нотариате позволяет бесконтактно путем дистанционного заверения заключать и нотариальные сделки», - объяснила Осипова.

В связи с изменением Постановления о нотариате с 6 апреля 2020 года посредством дистанционного заверения можно выполнять практически все нотариальные действия: договоры коммерческого кредита, жилищного кредита и других видов кредитования с залогом в виде недвижимости, а также изменять такие договоры. В отношении заключаемых посредством дистанционного заверения сделок не установлено ограничений в части максимальной цены.

По словам Карин Осиповой, чрезвычайное положение заметно ускорило темп дигитализации услуг: «Многие новые цифровые услуги будут использоваться и после кризиса, потому что клиентам нравится их удобство. В марте мы провели опрос, который показал, что 55% респондентов в процессе ходатайства о кредите предпочитают все делать в Интернете самостоятельно, а еще 16% ответивших хотели бы ходатайствовать о кредите онлайн, получив перед заключением договора телефонную консультацию».

По оценке Осиповой, дистанционное заверение необходимо как для предотвращения физического контакта, так и для экономии рабочего времени, поскольку позволяет заключать дигитальные сделки в тех случаях, когда ранее сторонам приходилось посещать нотариальное бюро, что было особенно неудобно для клиентов из небольших населенных пунктов или находящихся за границей.

«Дистанционное заверение – это возможность, а не обязательная процедура. Следует учитывать, что каждый нотариус может предъявлять ряд собственных процедурных требований или отказать в дистанционном заверении при наличии определенных препятствий: например, если дигитально в процессе могут участвовать не все стороны, если возникают проблемы со связью или соединением, если желания клиента не ясны или цифровая подпись не срабатывает», - объяснила Осипова.

По словам клиента банка Мартина Мейсалу, посредством дистанционного заверения в существующий договор с Coop Pank было решено внести дополнение, которое предполагало нотариальное изменение залога. «Поскольку в сделке было много сторон, мы высоко оценили возможность совершить ее во время чрезвычайного положения, не выходя из дома. Весь процесс оказался удобным, но из-за столь большого числа участников и новизны самого процесса, прошел с некоторыми накладками. Сделка, впрочем, была заключена в разумные сроки и, что самое важное, без непосредственного контакта между людьми», - добавил Мейсалу.

Осуществление дистанционного нотариального заверения требует, чтобы у каждой стороны был отдельный компьютер с веб-камерой, динамиками или наушниками и микрофоном. Требуется также ID-карта с устройством для считывания либо Мобильный ID и PIN-коды для цифровой подписи. Дистанционное заверение работает только в браузере Google Chrome, а скорость интернет-соединения должна позволять совершать видеозвонки. Для этого подходят, например, кабельное соединение, сеть WiFi или мобильная передача данных на скорости 30 Мбит/с или более.