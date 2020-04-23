Жители Эстонии сначала страхуют автомобиль, и лишь потом – свое здоровье

В первую очередь в Эстонии от несчастных случаев страхуют детей, затем себя, и в последнюю очередь – партнера или супруга. Однако, как показывает статистика Seesam, страхование собственного здоровья для жителей Эстонии менее важно, чем страхование автомобиля.
«Если в остальном мире страхование здоровья довольно популярно, то наш опыт показывает, что в Эстонии пока нет. И все же мы видим, что год от года и здесь все больше задумываются о том, как травмы и нетрудоспособность, полученные во время садовых работ, на тренировке или во время занятий любительским спортом, могут повлиять на доход. Чаще всего от несчастных случаев страхуют детей, которые активно посещают тренировки», – рассказывает менеджер отдела страхования от несчастных случаев компании Seesam Дагмар Гильден.
Однако, по словам специалиста по страхованию, наибольшую угрозу представляют не опасная на первый взгляд деятельность, а отдых и развлечения. Более чем в половине зарегистрированных в компании Seesam несчастных случаев виновато падение или спотыкание, а наиболее распространенными травмами являются переломы рук и ног.
Коронавирус также влияет на характер несчастных случаев
Если каждой весной с началом садового сезона страховые компании отмечают увеличение числа случаев, связанных с садовыми работами, то в связи с чрезвычайной ситуацией Гильден предсказывает еще больший рост случаев подобного ущерба.
«Из-за пандемии коронавируса люди заперты в своих домах и на дачах и активно занимаются садовыми работами, в ходе которых, к сожалению, происходят несчастные случаи. Наиболее распространены падения с лестницы, дерева и крыши, а также травмы, получаемые в ходе садовых работ. Также встречаются повреждения, полученные при пользовании топором или другим острым инструментом, и травмы при сходе с трактора или садового трактора. Среди наших случаев есть несколько печальных историй, когда клиент устанавливал в саду ловушки для кротов, и палец попал в ловушку, из-за чего его, к сожалению, пришлось ампутировать. Сразу вспоминается еще один несчастный случай, когда человек, наслаждавшийся хорошей погодой и рыбалкой, повредил руку рыболовным крючком. К сожалению, развилось тяжелое воспаление, поэтому компенсация за травму, сначала казавшуюся легкой, выросла до 1300 евро», – рассказала Гильден о несчастных случаях, связанных с садовыми работами и хобби.
В этом весенне-летнем сезоне специалист по страхованию также предсказывает рост количества травм у спортсменов-любителей, связанный с резко активизировавшимся пребыванием на природе.
Если говорить о крупных возмещениях, то они, по словам Гильден, зачастую связаны с мотоциклистами. «В минувшем году мы выплатили одну компенсацию, связанную со случаем смерти, и несколько компенсаций постоянной нетрудоспособности, связанных со съездом мотоцикла с дороги. При серьезных случаях сумма компенсации достигала 50 000 евро».
По словам представителя компании Seesam, все вышеперечисленные несчастные случаи у взрослого человека могут привести к нетрудоспособности сроком от одного от двух месяцев. Конечно, медицинскую помощь в Эстонии оказывают бесплатно, но компенсировать стоимость восстановительного лечения, лекарств, аренды вспомогательных средств, а также пропущенные дни на работе поможет страхование от несчастного случая. В случае последних обычно выплачивается единоразовое возмещение в соответствии с тяжестью травмы, а если в страхование включена суточная компенсация, то и дни, проведенные на больничном.
На восстановление после тяжелой травмы уходит несколько лет
При выборе страхового покрытия при несчастном случае специалист по страхованию рекомендует помнить, что соответствующее страхование имеет два т. н. основных покрытия: возмещение в случае смерти и возмещение в случае постоянной нетрудоспособности. Они могут потребоваться, если с человеком случился тяжелый несчастный случай либо травмы очень серьезные. «В этих случаях сумма страхования для работающего человека должна равняться доходу за 1–3 года. Опыт показывает, что именно столько времени уходит на восстановление после тяжелой травмы или адаптацию к новому образу жизни. При расчете суммы обязательно стоит подумать и об имеющихся долговых обязательствах. То, как получатель компенсации распорядится ей, зависит от него. Некоторые люди решают выплатить часть кредита, другие отправляются на восстановительное лечение или переоборудуют дом», – рассказала специалист по страхованию.
Возмещение ущерба от полученных травм, как правило, предназначено для более легких травм, которые проходят за 1–4 месяца. Следует помнить, что возмещение ущерба от полученных травм – это определенный процент от страховой суммы, который выплачивается один раз в расчете на страховой случай.
Возмещение ущерба от полученных травм разработано на случай, когда последствия травмы приходится лечить, а человек лишается обычного заработка, то есть становится временно нетрудоспособным. «Суточную компенсацию выплачивают на основе листа нетрудоспособности, и при выборе суммы страхования я рекомендую исходить из дневного дохода. Кроме того, стоит учесть, что 70% за человека выплачивает Больничная касса», – подчеркнула Гильден.
По ее словам, суточная компенсация позволяет спокойно лечиться, не беспокоясь о пропитании семьи и неоплаченных счетах.