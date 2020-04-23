Жители Эстонии сначала страхуют автомобиль, и лишь потом – свое здоровье

«Если в остальном мире страхование здоровья довольно популярно, то наш опыт показывает, что в Эстонии пока нет. И все же мы видим, что год от года и здесь все больше задумываются о том, как травмы и нетрудоспособность, полученные во время садовых работ, на тренировке или во время занятий любительским спортом, могут повлиять на доход. Чаще всего от несчастных случаев страхуют детей, которые активно посещают тренировки», – рассказывает менеджер отдела страхования от несчастных случаев компании Seesam Дагмар Гильден.

Однако, по словам специалиста по страхованию, наибольшую угрозу представляют не опасная на первый взгляд деятельность, а отдых и развлечения. Более чем в половине зарегистрированных в компании Seesam несчастных случаев виновато падение или спотыкание, а наиболее распространенными травмами являются переломы рук и ног.

Коронавирус также влияет на характер несчастных случаев

Если каждой весной с началом садового сезона страховые компании отмечают увеличение числа случаев, связанных с садовыми работами, то в связи с чрезвычайной ситуацией Гильден предсказывает еще больший рост случаев подобного ущерба.

«Из-за пандемии коронавируса люди заперты в своих домах и на дачах и активно занимаются садовыми работами, в ходе которых, к сожалению, происходят несчастные случаи. Наиболее распространены падения с лестницы, дерева и крыши, а также травмы, получаемые в ходе садовых работ. Также встречаются повреждения, полученные при пользовании топором или другим острым инструментом, и травмы при сходе с трактора или садового трактора. Среди наших случаев есть несколько печальных историй, когда клиент устанавливал в саду ловушки для кротов, и палец попал в ловушку, из-за чего его, к сожалению, пришлось ампутировать. Сразу вспоминается еще один несчастный случай, когда человек, наслаждавшийся хорошей погодой и рыбалкой, повредил руку рыболовным крючком. К сожалению, развилось тяжелое воспаление, поэтому компенсация за травму, сначала казавшуюся легкой, выросла до 1300 евро», – рассказала Гильден о несчастных случаях, связанных с садовыми работами и хобби.

В этом весенне-летнем сезоне специалист по страхованию также предсказывает рост количества травм у спортсменов-любителей, связанный с резко активизировавшимся пребыванием на природе.

Если говорить о крупных возмещениях, то они, по словам Гильден, зачастую связаны с мотоциклистами. «В минувшем году мы выплатили одну компенсацию, связанную со случаем смерти, и несколько компенсаций постоянной нетрудоспособности, связанных со съездом мотоцикла с дороги. При серьезных случаях сумма компенсации достигала 50 000 евро».