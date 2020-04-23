Александр Овечкин рассказал, когда примет решение о завершении карьеры

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский нападающий Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры в тот момент, когда поймет, что он перестал получать удовольствие от игры, передает Р-Спорт.
"Если я буду понимать, что не получаю удовольствия, кайфа, я не буду обманывать хоккей. Я много раз говорил, что это больше, чем вид спорта, я даже работой не могу это назвать. Даже жена говорит: "Блин, Саш, ты счастливый человек, потому что ловишь кайф от того, что играешь в хоккей, да еще и зарплату за это получаешь". Скажу честно, я не очень люблю тренироваться, лучше бы были игры и все. Это не из-за травм, травм у меня особых не было, я больше кайфую от адреналина, когда выходишь на площадку и надо забить, "впечатать" кого-то в борт, от всего этого", - сказал Овечкин во время эфира в Instagram.
"Задумываешься об этом (чем заниматься после завершения карьеры). Может быть, ты будешь каким-то генеральным менеджером или еще что-то в этом роде. Но пока тяжело об этом думать, потому что надеешься поиграть еще", - добавил он.
На вопрос, где он будет работать после окончания карьеры, в России или США, Овечкин ответил: "Мы будем принимать это решение на семейном совете, но скорее всего, понятное дело, это будет Россия".