Чт, 23.04.2020
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  • Вопреки мрачным прогнозам: испанские курорты готовы открыться 15 июня

Вопреки мрачным прогнозам: испанские курорты готовы открыться 15 июня

Марбелья, Испания.

ФОТО: Jesus Merida/ZUMAPRESS.com

Власти популярных курортов Испании не согласны с пессимистичным прогнозом правительства насчет закрытия пляжей и отелей до конца 2020 года. Ранее такое заявление сделала министра труда Иоланда Диас. Мэры прибрежных городов готовы открыть летний сезон 15 июня. Об этом пишет The Sun.

Администрация испанских курортов, в том числе на Канарских и Балеарских островах, взволнованы мрачными перспективами остаться закрытыми до конца года. Региональные власти заявили, что готовы обеспечить туристам безопасную дистанцию в полтора метра даже на пляже. Речь идет об использовании конусов, веревок и ограждений. Некоторые курорты готовы разместить таким образом пляжи даже на протяжении в тысячи километров. 

Так, в популярной у туристов Андалусии заявили, что вопрос дистанцирования будет монументальной задачей, но они готовы решить ее к новому курортному сезону, когда бы он ни начался. Мэрия Коста-дель-Соль также готова провести масштабные работы, несмотря на огромные пространства побережья, доступ к которым открыт со всех сторон. 

Советник по туризму в Андалусии Даниэль Барберо в интервью испанской прессе сообщил, что ведомство работает, ориентируясь на открытие пляжей 15 июня.

«Туристические компании Андалусии прилагают все усилия, чтобы быть готовыми к приему туристов к моменту снятия ограничений. Мы полностью осознаем то, что здоровье должно иметь приоритет в любом принимаемом решении и что возвращение к нормальной жизни зависит от санитарного контроля. Однако считаем преждевременным и паникерским прогноз открытия туристического сектора только в 2021 году, тем более, что на него приходится около 80% экономики региона», - подчеркнул Барберо. 

В Андалусии протяженность пляжей составляет 26 километров. На побережье региона расположено множество бухт и обширных песчаных областей. Самыми популярными у туристов пляжными курортами здесь являются Малага и Марбелья. Большое количество путешественников посещают столицу Андалусии - Севилью.

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