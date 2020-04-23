Появился лишний вес? Читаем советы консультанта по питанию Катри Мерисалу

«Стресс – это раздражающее тело состояние, поэтому в такой ситуации иммунная система перестает работать на полную мощность и переходит на спящий режим. Когда в организме повышен уровень гормонов стресса, то он прежде всего начинает экономить силы за счет иммунитета. В условиях стресса наш метаболизм становится пассивным и не работает нормально. Заедать стресс – нерационально, потому что это замкнутый круг», - рассказала Катри Мерисалу.

Именно в такой ситуации оказался музыкант Артем Савицкий, который обнаружил, что его питание дома стало однообразным и нездоровым. Сыграло роль и то, что он не привык редко ходить в магазин и планировать свои приемы пищи.

«Несмотря на мои усилия, в холодильнике все равно остаются какие-то продукты, которые портятся, и я их выбрасываю. При этом часть продуктов наоборот заканчивается до следующего похода в магазин. Кроме того, я должен с грустью признать, что на самоизоляции хочется скорее жирной вредной пищи, которая не очень хорошо сказывается на весе», - написала Артем Савицкий в группе Tarbime Targalt в Facebook.

Артем принял предложение консультанта по питанию в течение недели следовать меню, составленному специально для Артема, которое должно помочь музыканту организовать свое питание и купить правильные продукты в нужном количестве.

«Дневник питания Артема показал, что он ест слишком мало», - отметила Мерисалу. В долгосрочной перспективе это может привести к нехватке жизненно необходимых питательных веществ, что в свою очередь влияет на общее здоровье и создает благоприятную почву для болезней. Новое меню для Артема рассчитано на укрепление иммунной системы в период распространения вирусов. Его программа питания включает только качественные углеводы, например, овощи, фрукты, ягоды и зерновые. В список попали также рис и зеленая гречка, вместо обычных макарон – спагетти из кабачка. Благодаря этому Артем получит заряд энергии, необходимую для кишечника клетчатку, витамины, антиоксиданты и минералы. Кроме того, в меню включено много семян и орехов, листовых салатов и трав».

Артем сказал, что в принципе, он уже сталкивался в течение жизни со всеми продуктами, которые входят в новое меню. При этом рецепт чиа-пудинга его в хорошем смысле слова поразил. «Это же так вкусно и просто! Берешь семена чиа и овсяное молоко, смешиваешь, ставишь в холодильник и через несколько часов готово. Сверху пудинг можно украсить ягодами или чем душа пожелает. Полная свобода выбора! Я включу это блюдо в свое питание и в дальнейшем. Обязательно попробуйте!»

С меню Артема можно ознакомиться здесь.

Как избежать кусочничества?

«Прежде чем начать кусочничать, спросите себя, действительно ли вы голодны? Выпили ли вы достаточное количество воды?», - советует Мерисалу. «Будьте честны с собой и хорошо подумайте, почему вы действительно едите. У вас зависимость от любимого шоколада или вам просто скучно? Не ешьте, когда смотрите телевизор или сидите в социальных сетях. В такие моменты лучше помедитировать. Но при этом можно абсолютно без зазрения совести похрустеть сельдереем, потому что вы потратите больше калорий, чем он содержит. Ешьте больше свежих овощей, это позволит питаться сбалансированно и разнообразно».

Чем запастись и питаться сейчас?

• Цельнозерновыми овсяными хлопьями, пшенкой, зеленой гречкой, цельнозерновым рисом, черным и красным рисом, корнеплодами, замороженными ягодами (клубника, малина, облепиха, клюква, арония, вишня, смородина), листьями одуванчика.

• Не забывайте про семена и орехи! Смена и орехи можно добавлять в утреннюю кашу, смути, свежий салат, вок или употреблять их в качестве перекуса. Забудьте про конфеты и молочный шоколад и ешьте больше конопляных семян, семян чиа, тыквенных семечек, миндаля и тд.