Специалисты рекомендуют для посадки свои любимые сорта овощей

В этом году к опытным огородникам добавились новички, которые не имеют ни малейшего представления, какие сорта овощей выбрать для посадок. Журналист Maa Elu Рийна Мартинсон спросила специалистов с богатым опытом выращивания овощей, какие сорта моркови, гороха, салата и огурцов они рекомендуют выращивать.
Ингрид Бендер
Исследователь, Эстонский институт растениеводства
Морковь. Очень популярен сорт Jõgeva nantes, морковь очень сладкая и сочная. Я и сама его выращиваю.
Горох. Мой любимый сорт - Virges, ранний, сладкий и продуктивный. С точки зрения вкуса, мне больше всего нравится среднеранний сорт Aamisepp и среднеспелый Looming. Сорт Aamisepp дает красивые крупные корнеплоды. Все три сорта пользуются повышенным спросом.
Салат. Больше всего мне нравится салат "айсберг", сама я часто выращиваю сорт Great Lakes.
Огурцы. Нравятся гладкоплодные сорта, которые можно выращивать в открытом грунте, которые годятся для салатов и квашения. Я часто сажаю Dirigent F1. В этом году также попробую сорт Alpaca F1.
Тийна Паасик
Автор книг по садоводству
Мои любимые сорта - новые.
Морковь. Сорт Maestro типа F1-Nantes, хорошо хранится, корнеплоды достигают длины 18–20 см.
Огурцы. Для открытого грунта - Alex F1, самоопыляющийся, плотная мякоть, без горечи, подходит для квашения и маринования. ДЛя выращивания в парнике - Saladin F1, самоопыляющийся, высокоурожайный и устойчивый к болезням.
Горох. Ранний сорт Avalo.
Салат. Сорт Frillice с сочными хрустящими листьями подходит для выращивания на грядках, в контейнере и в теплице. Созревает за 45-60 дней.
Реэт Лухт
Хозяйка OÜ Kopra Sahver
Для раннего сбора урожая моркови мы посеяли Amsterdam 2. Красивая, длинная и сочная ранняя морковь, хранится довольно долго, вплоть до осени.
Для долгосрочного хранения мы сеем сорт Naval, морковь сладкая и сочная, хорошо хранится.
Мы также выращиваем цветную морковь: Purple Haze - фиолетовую с оранжевой сердцевинкой, желтую Mello Yello, белую - White Satin, розовую - Rubyprince. Интересный сорт Sugar Snac - ранняя морковь в связке.
Огурцы. Старые хорошие сорта - Adam и Alex, они очень урожайные, а также Profi, Dolomit и Dirigent.
Из длинных сортов предпочитаем Saladin и в этом году попробуем также Superstar.
Горох. Посадили на пробу Norli. Это сахарный горошек, который хорошо есть вместе со стручками.
Хорошими сортами также являются Avola и Valma, которые рано созревают. Из более поздних - Aamisepp: высокий и относительно поздний, но с красивыми длинными стручками. Горох нужно сажать рано, чтобы получить стручки без червей, или же посеять более ранний сорт в конце лета, тогда он успеет дать урожай.
Салат. Конечно, это Frillice, приятно хрустящие листья которого можно класть на бутерброды, а также измельчать для салатов.
Обязательно на грядке должна быть руккола - для любителей острых салатов, а также полевой салат корн, или овечий - с легким ореховым вкусом. Салат паксой созревает дольше, но дает приятные сочные листья, а его более толстые стебли можно использовать в горячих блюдах.