Специалисты рекомендуют для посадки свои любимые сорта овощей

Ингрид Бендер

Исследователь, Эстонский институт растениеводства

Морковь. Очень популярен сорт Jõgeva nantes, морковь очень сладкая и сочная. Я и сама его выращиваю.

Горох. Мой любимый сорт - Virges, ранний, сладкий и продуктивный. С точки зрения вкуса, мне больше всего нравится среднеранний сорт Aamisepp и среднеспелый Looming. Сорт Aamisepp дает красивые крупные корнеплоды. Все три сорта пользуются повышенным спросом.

Салат. Больше всего мне нравится салат "айсберг", сама я часто выращиваю сорт Great Lakes.

Огурцы. Нравятся гладкоплодные сорта, которые можно выращивать в открытом грунте, которые годятся для салатов и квашения. Я часто сажаю Dirigent F1. В этом году также попробую сорт Alpaca F1.

Тийна Паасик

Автор книг по садоводству

Мои любимые сорта - новые.

Морковь. Сорт Maestro типа F1-Nantes, хорошо хранится, корнеплоды достигают длины 18–20 см.

Огурцы. Для открытого грунта - Alex F1, самоопыляющийся, плотная мякоть, без горечи, подходит для квашения и маринования. ДЛя выращивания в парнике - Saladin F1, самоопыляющийся, высокоурожайный и устойчивый к болезням.

Горох. Ранний сорт Avalo.

Салат. Сорт Frillice с сочными хрустящими листьями подходит для выращивания на грядках, в контейнере и в теплице. Созревает за 45-60 дней.

Реэт Лухт

Хозяйка OÜ Kopra Sahver

Для раннего сбора урожая моркови мы посеяли Amsterdam 2. Красивая, длинная и сочная ранняя морковь, хранится довольно долго, вплоть до осени.

Для долгосрочного хранения мы сеем сорт Naval, морковь сладкая и сочная, хорошо хранится.

Мы также выращиваем цветную морковь: Purple Haze - фиолетовую с оранжевой сердцевинкой, желтую Mello Yello, белую - White Satin, розовую - Rubyprince. Интересный сорт Sugar Snac - ранняя морковь в связке.

Огурцы. Старые хорошие сорта - Adam и Alex, они очень урожайные, а также Profi, Dolomit и Dirigent.

Из длинных сортов предпочитаем Saladin и в этом году попробуем также Superstar.

Горох. Посадили на пробу Norli. Это сахарный горошек, который хорошо есть вместе со стручками.

Хорошими сортами также являются Avola и Valma, которые рано созревают. Из более поздних - Aamisepp: высокий и относительно поздний, но с красивыми длинными стручками. Горох нужно сажать рано, чтобы получить стручки без червей, или же посеять более ранний сорт в конце лета, тогда он успеет дать урожай.

Салат. Конечно, это Frillice, приятно хрустящие листья которого можно класть на бутерброды, а также измельчать для салатов.