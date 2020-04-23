В Финляндии за сутки зафиксировали 155 новых случаев коронавируса, общее число подтвержденных случаев коронавируса поднялось до 4284, сообщил в четверг Департамент здоровья (THL).
Дневное число новых случаев коронавируса растет, в среду диагноз поставили 115 людям.
Во второй половине дня THL сообщит также о новых потенциальных случаях смерти. По состоянию на среду в Финляндии от COVID-19 скончались 149 человек.
Больше всего больных в столице и окрестностях: в Хельсинки 1592, в Эспоо 441 и Вантаа 365.