Ратас: правило 2+2 сохранится надолго

По словам премьер-министра Юри Ратаса, введенное для профилактики коронавируса правило 2+2 сохранится надолго.
Премьер-министр сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что ограничения собраний и мероприятий планируется смягчать постепенно, но правило 2+2 «будет действовать довольно долго».
Ратас отметил, что, например, в кинотеатрах и театрах правило 2+2 соблюдать довольно легко, это можно еще при продаже билетов.
Глава МВД Март Хельме добавил, что правительство обсудило также смягчение ограничений собраний и вариант разрешить публичные мероприятия с ограниченным количеством участников. Он подчеркнул, что соответствующее решение пока не принималось.