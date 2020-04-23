Ратас: правило 2+2 сохранится надолго

Премьер-министр сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что ограничения собраний и мероприятий планируется смягчать постепенно, но правило 2+2 «будет действовать довольно долго».

Ратас отметил, что, например, в кинотеатрах и театрах правило 2+2 соблюдать довольно легко, это можно еще при продаже билетов.